- Compania de stat Tarom a inceput procedura privind inchirierea in regim de „dry lease” (fara echipaj n-red.) a unui numar de maximum patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737, conform unui anunt al operatorului aerian. Aeronavele trebuie sa aiba un numar de 160-190 de locuri, sa…

- Politistii au dat, miercuri, amenzi in valoare totala de aproape 2,2 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la aproape 2.300 de evenimente. In plus, aproape…

- Loteria Romana anunta ca a fost castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de doua milioane de euro, biletul norocos fiind jucat la o agentie din Iasi. "Primul castig de categoria I la Loto 6/49 in valoare de 2 milioane de euro a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Iasi care a costat…

- Duminica vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 12.853 castiguri in valoare totala de 713.827,87 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare…

- Fata de 2016, traficul naval pe Dunarea maritima, prin canalul Sulina, a crescut in 2017 cu 5,2% la numarul de nave si 14,2% la tone marfa, potrivit directorului Administratiei Fluviale Dunarea de Jos (AFDJ) Galati, Dorian Dumitru."Tot timpul anului s-a asigurat o adancime de minimum 25 de picioare,…

- Loteria Romana a organizat noi trageri joi, 8 februarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Iata și numerele caștigatoare: Loto 6/49: 3, 29, 23, 40, 39, 9 Joker: 21, 41, 42, 37, 44, +20 Loto 5 din 40: 8, 31, 38, 24, 34, 27 Noroc: 0…

- In cursul acestei luni, Comisia Europeana a oferit noi informații privind investigația. „Piața transportului feroviar de marfa este o componenta cruciala a legaturilor de transport ale oricarei economii. CFR Marfa este operatorul istoric pe aceasta piața in Romania și a beneficiat de stingerea…

- Este un scandal de proporții la Bruxelles, mai ales in interiorul Comisiei Europene, principala voce anti corupție la nivel european. Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migratie si afaceri interne, este acuzat ca a primit mita 50 de milioane de euro, pe vremea cand era ministru al Sanatații…

- Consiliul Concurentei a aplicat anul trecut amenzi in valoare de 123,1 milioane lei (27,35 milioane euro), in crestere cu 60,3% fata de anul anterior, fiind sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor, se arata in raportul…

- Iris revine dupa o pauza de cinci ani cu “Manifest”, o piesa cu un puternic mesaj social. Single-ul este produs de EpiQ, iar videoclipul, regizat de Alex Ceausu, reda in imagini problemele actuale, atat din tara, cat si de peste hotare

- Report de 1,7 milioane de euro la Loto 6/49 din 28 ianuarie. Loteria Romana organizeaza noi trageri LOTO joi, 1 februrie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 28 ianuarie 2018. Care sunt numerele…

- Activitate intensa pentru „controlorii” fiscului din Regiunea Vest. Angajații Direcției Generale Regionale a Finanțelor din cele patru județe, dar și de la Inspecția Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii au efectuat un numar de 3.427 acțiuni, din care 2.494 au fost inspecții fiscale parțiale…

- Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventiva a 11 persoane din lotul de 14, reținute de procurorii DIICOT CLuj, pentru trafic de medicamente de mare risc. Printre persoanele arestate sunt și doua farmaciste (foto jos).

- Statele membre ale Uniunii Europene au cazut, joi, de acord asupra propunerii Comisiei Europene de a investi 873 de milioane de euro in 17 proiecte-cheie de infrastructuri energetice europene, printre care se afla si un proiect din Romania, informeaza un comunicat de presa al

- Politistii au aplicat peste 8.200 de amenzi in valoare de aproximativ 2,3 milioane de lei si au constatat peste 650 de infractiuni, intr-o singura zi.Conform Politiei Romane, joi au fost organizate 270 de actiuni si s-a intervenit la 2.392 de evenimente, dintre care 1.914 au fost sesizate…

- Peste 11.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, fiind organizate peste 4.500 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere cu 266 de aparate radar. In acest interval de…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, luni, in cadrul sedintei de prezentare a bilantului activitatii pentru anul 2017, ca pe parcursul anului trecut au fost ridicate in vederea confiscarii bunuri in valoare totala de peste 1,7 milioane de lei, pe linia combaterii criminalitatii…

- Anul trecut, 12,4 milioane de chinezi, majoritatea in tururi ghidate, au vizitat Europa, arata datele Comisiei Europene pentru Calatorii (ETC). Iar Academia de turism din China (CTA) se asteapta ca numarul lor sa ajunga la 20,8 milioane pana in 2022. "In urma cu cativa ani, chinezii veneau in Europa…

- LOTO, LOTO 6/49, joi 18 ianuarie 2018. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 6,3 milioane de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,36 milioane lei.

- Bunuri in valoare de 25 mii lei au fost depistate și ridicate in punctul de trecere comun "Palanca-Maiaki-Udobnoe". Potrivit politistilor de frontiera, la linia de control s-a prezentat pe direcția "intrare in R.

- Peste 8.700 de amenzi au fost date de politisti in ultimele 24 de ore, cand au fost constatate 744 de infractiuni, 135 de persoane fiind prinse in flagrant delict, potrivit Politiei Romane. In ultimele 24 de ore, peste 11.600 de politisti au actionat la nivel national, fiind organizate 295…

- Cinci barbati mascati inarmati cu topoare si cutite au intrat in Hotelul Ritz din centrul Parisului miercuri seara si au plecat la scurt timp cu bijuterii estimate la o valoare de 4,5 milioane de euro, relateaza The Guardian.

- Cea mai mare licitatie demarata in Alba, in 2017, din punct de vedere a valoarii estimate a fost anulata. Consiliul Judetean a decis sa anuleze procedura de 23 de milioane de euro privind concesionarea instalatiilor construite prin proiectul Sistem de management integrat al deseurilor.

- In luna decembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 647.615 premii in valoare totala de peste 97,64 milioane de lei (aproximativ 21 milioane de euro), dupa cum urmeaza: Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 89.851 de castiguri, in valoare…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat al bancii centrale. La 30 noiembrie 2017,…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SJU) Craiova a semnat contractul de finantare europeana a proiectului „COLOREC: Dezvoltarea competentelor personalului medical specializat si al medicilor de familie in domeniul preventiei, diagnosticarii si tratamentului chirurgical al cancerului colorectal“. Potrivit…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), aproximativ 10.000 de politisti au actionat, in cursul zilei de miercuri, la nivel national, intervenind la 3.019 evenimente. Dintre acestea, 2.527 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 814 infractiuni,…

- Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului de aceasta firma este de 9,24 milioane lei, reprezentand TVA si impozit pe profit, potrivit unui comunicat al ANAF. ”In fapt, societatea a efectuat, intr-o perioada relativ scurta, un numar de 78 de operatiuni de import din…

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat si transmis la Comisia Europeana, pe 24 decembrie, cererea de finantare pentru proiectul “Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6 1 Mai – Otopeni)”, a anuntat…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- Traditionala loterie de Craciun organizata în Spania, care se desfasoara la ora transmiterii acestor informatii la Madrid, va înmâna câstigatorilor din acest an premii totale de 2,4 miliarde de euro, iar cel mai mare premiu individual - denumit "El Gordo" - va fi de…

- La tragerile loto de duminica, 17 decembrie, Loteria Romana a acordat 16.090 de castiguri in valoare totala de 782.339,07 lei. Loteria Romana suplimenteaza cu cate 100.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din perioada 7-21 decembrie La Loto 6/49, la categoria…

- Romgaz a declarat si achitat accize in valoare de 224 milioane lei, care figureaza in evidenta ANAF sub forma de creante fiscale, de recuperat de catre societate, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Romgaz a primit, luni, Raportul de inspectie fiscala…

- Reactia MT vine in urma informatiei potrivit careia Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- CE investigheaza daca, astfel, s-au incalcat normele UE privind ajutoarele de stat. Asociatia transportatorilor feroviari privati din Romania sesizase Comisia pe aceasta problema, in martie 2017. Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica in domeniul concurenței, a declarat: „Piața…

- Licitație in valoare de peste 6 milioane de euro: Apa CTTA Alba Iulia planuieste extinderea si reabilitarea de retele de apa si canalizare in Piclisa si Telna. O licitație in valoare de peste 6,3 milioane de lei fara TVA a fost lansata recent pe SEAP de S.C. Apa CTTA Alba Iulia. Aceasta vizeaza extinderea…

- Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara a facut publica situatia controalelor efectuate de inspectorii fiscali in primele 11 luni ale anului 2017 in judetele Timis, Arad, Caras – Severin si Hunedoara. In urma controalelor s-au emis decizii de impunere in valoare de 685 de milioane de lei. Inspectorii…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- O tanara a murit, aseara, dupa ce ar fi fost impinsa de o femeie pe linia de metrou, in statia Dristor 1 din Bucuresti. Femeia ar mai fi fost implicata anterior intr-un incident cu o alta tanara, pe care a impins-o spre linia de metrou, insa aceasta nu a patit nimic. Femeia banuita ca ar fi impins o…

- Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS), Romania a exportat, in primele opt luni din 2017, lemn și pluta in suma de 394,4 milioane euro, o valoare cu 2,3% mai mica fața de cea din perioada similara a anului trecut. Importurile de lemn și pluta s-au cifrat la 149,5 milioane…

- Lufthansa și-a consolidat luna trecuta poziția de lider pe piața aviației achiziționand parți importante din rivala Air Berlin, cu suma de 210 milioane de euro (249 milioane de dolari). Lufthansa intenționeaza sa foloseasca activele Air Berlin pentru a-și extinde rapid subsidiara low-cost…

- Programul Educație 2014-2021 a fost lansat oficial ieri, in prezența Excelenței Sale Lise Nicoline Kleven Grevstad, Ambasadorul Norvegiei in Romania și a ministruui delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica. Printre participanți s-au numarat și partenerii de program Veena Gill de la Norwegian Centre…

- Consiliul Judetean Suceava confinanteaza implementarea unui numar de noua obiective de investitii aprobate la finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) 2017-2020. Astfel, pentru cofinantarea proiectelor care au o valoare totala de 232 de milioane de lei de la bugetul judetului vor…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor (IMP), controlat de omul de afaceri Gheorghe Iaciu, a rascumparat in cinci sedinte de tranzactionare desfasurate in intervalul 27 noiembrie -1 decembrie, un pachet de 14.800 de actiuni la o valoare totala a tranzactiilor de 15.732 lei. …

- În 2018 vor fi alocate 11,2 miliarde de euro pentru programul de cercetare si inovare „Orizont 2020” ( cu 110 milioane de euro mai mult fata de propunerea Comisiei Europene), 2,3 miliarde de euro pentru programul de mobilitate universitara „Erasmus+” (+54 de milioane…