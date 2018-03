Stiri pe aceeasi tema

- CFR Marfa a acumulat o datorie netolerat de mare la CFR Infrastructura, de peste 100 de milioane de euro, iar daca CFR Infrastructura ar folosi toti banii pe care ii are de primit de la aceasta companie am avea sute de kilometri de pe care restrictiile ar fi ridicate, a declarat, luni, ministrul…

- Datoria CFR Marfa catre CFR SA (administratorul infrastructurii feroviare) este de 100 de milioane de euro, iar pentru stergerea datoriilor mai vechi e posibil ca Romania sa fie sanctioata de Comisia Europeana – „ne asteptam la ce e mai rau”, a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova.

- Pentru prima oara incepand din sezonul 1999-2000, cluburile din Serie A au inregistrat in 2016-2017 un rezultat net global pozitiv, de 3 milioane euro, a anuntat, luni, cotidianul Gazzetta dello Sport, care subliniaza totodata o indatorare crescanda a echipelor din Campionatul italian de fotbal, informeaza…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz c alocarea financiar aferent Sprijinului cuplat în sectorul zootehnic pentru Campania 2017 este de 14755 milioane euro iar alocarea financiar aferent ajutoarelor naionale tranzitorii în sectorul zootehnic este de 17606 milioane…

- Vienna Insurance Group (VIG), companie care controleaza in Romania societatile Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Via­ta, a inregistrat in 2017 prime brute subscrise de 506 milioane euro pe piata locala, in scadere cu 5% fata de perioada similara a anului precedent, in timp ce profitul inainte…

- Credit Europe Bank Romania a incheiat anul financiar 2017 cu un profit brut de 54 milioane lei, in crestere cu 32% fata de anul anterior, si un venit operational inainte de provizioane de 221 milioane lei. „Pe segmentul retail, sub brand-ul CardAvantaj, cardurile de credit au…

- ceo In sedinta comisie de negociere pentru CCM-ul CEO care a avut loc ieri, discutiile s-au referit la cresterile veniturilor salariatilor din companie. Sindicatele asteptau initial o suplimentare de 10 milioane de lei, pe langa suma alocata deja, de 25 de milioane de lei. In schimb,…

- Directorul financiar al FC Barcelona, Pancho Schroder, considera ca este posibil ca gruparile care il vor pe Lionel Messi sa nu fie descurajate de clauza de reziliere de 700 de milioane de euro pe care o are argentinianul la gruparea catalana, relateaza skysports.com.Messi si-a prelungit contractul…

- Simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO. Testarea, blocata in mai multe scoli din judetele Prahova si Buzau. Seful Inspectoratului Judetean Scolar Prahova, Nicolae Angelescu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca simularea Evaluarii Nationale este blocata, luni, in sase scoli din judet, in conditiile…

- Comisia Europeana a aprobat acordarea unui ajutor financiar de 32,5 milioane de euro Ucrainei. Informatia a fost confirmata de ministrul Economiei de la Kiev.Banii urmeaza sa fie investiti in dezvoltarea regionala si administratia publica.

- Auditorii Camerei de Conturi Ialomița au dat publicitații sinteza Raportului de control efectuat la nivelul județului Ialomița anul trecut și care a cuprins activitatea financiar-contabila a primariilor din județ, aferenta anului 2016. Potrivit estimarilor facute de reprezentanții instituției, prejudiciile…

- CFR Calatori estima pentru anul trecut pierderi de 90,5 milioane lei și venituri totale de 2,15 miliarde de lei, potrivit bugetului rectificat pentru 2017, potrivit news.ro. Pentru 2018 insa, CFR Calatori estimeaza pierderi de 367,68 milioane lei și venituri totale de 2,08 miliarde lei. Potrivit proiectului…

- Comisia de negociere din cadrul Complexului Energetic Oltenia, intrunita miercuri intr-o noua ședința, nu s-a bucurat de prezența directorului general Sorin Boza, aflat la Ministerul Energiei dupa revenirea marți seara de la Bruxelles. In lipsa lui Boza, liderii de sindicat nu au renunțat la…

- Aciunile de controlaudit efectuate în anul 2017 de ctre Camera de Conturi Brila la ordonatorii de credite ai bugetelor locale au reliefat cazuri de nerespectare a reglementrilor legale constatânduse abateri i nereguli care au generat fie venituri suplimentare cuvenite bugetelor publice fie...

- La Chisinau a fost dat startul lucrarilor de reparatie a cladirii Presedintiei, cu sprijinul Guvernului Turciei, care a anuntat o finantare de 10 milioane de euro. Lucrarile ar urma sa fie incheiate in vara, ceremonia de inaugurare fiind planificata pentru 27 august, cand la Chisinau este asteptat si…

- CFR Marfa estimeaza profit zero in acest an și și-a planificat investiții in suma de 81 milioane lei, potrivit proiectului de buget și cheltuieli pentru acest an, publicat pentru dezbatere de acționarul majoritar al companiei, Ministerul Transporturilor. Compania și-a bugetat venituri totale de 925,2…

- Curtea de Conturi a descoperit ca membrii Consiliului de Administrație și-au luat drepturi necuvenite in valoare de 3.000 de lei, iar personalul de conducere a primit fara temei legal tichete de masa in valoare de 5.000 de lei. Mai mult, societatea a pierdut 6.000 de lei din cauza ca nu au fost aplicate…

- Regia Distributiei si Exploatarii Filmelor Romaniafilm (RADEF) a intrat in insolventa la cererea Fiscului, care are de incasat peste 25 de milioane de lei, scrie profit.ro. RADEF a pornit pe piata, dupa Revolutie, cu un portofoliu de aproximativ 600 de sali de cinematograf, astazi ramanand functionale…

- Compania CFR Marfa ar putea avea in acest an un proiect de investitii de 81 milioane lei, conform proiectului de HG privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societatii. Veniturile totale ale companiei sunt estimate la 925,233 milioane lei, la fel ca si cheltuielile.…

- Actiunile de audit financiar si de conformitate efectuate anul trecut de catre Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile de 43,225 miliarde de lei, potrivit Raportului…

- Retailerul Kaufland Romania vizeaza deschiderea a zece magazine noi si in modernizarea celor existente, a declarat vineri, pentru News.ro, Loredana Samoila, manager relatii publice in cadrul companiei. Investițiile in anul financiar 2018 – 2019 se cifreaza la 200 milioane euro. ”Pentru anul financiar…

- Redresarea financiara a operatorului național de transport feroviar de marfa e tot mai indepartata. Anul trecut, compania a acumulat noi pierderi, iar investigația Comisiei Europene este o adevarata sabie a lui Damocles pentru CFR Marfa.

- Producatorul de aeronave IAR Brasov a inregistrat anul trecut afaceri de 185 milioane lei, in crestere cu 21%, si un profit net de 11 milioane lei, in scadere de la 12,2 milioane lei in 2016, potrivit raportului financiar preliminar. Profitul din exploatare s-a majorat la 16,4 milioane lei,…

- Cifrele erau impresionante: 82 de magazine in martie 2006, 850 de angajati, cifra de afaceri 80 de milioane de dolari in 2005 si aproape 100 de milioane de dolari in 2006. Dar in mai 2009 o coperta a BUSINESS Magazin afisa un titlu scurt: Ultra Faliment, iar cifrele se schimbasera: datorii neachitate…

- Crescatorii care vor sa-și promoveze produsele din fermele de ovine sau de caprine pot beneficia de un ajutor financiar european. Bugetul alocat, la nivel european, sectorului carnii de ovine și caprine este de 6 milioane euro, din care 2 milioane euro sunt prevazute pentru programele simple de promovare…

- Cel mai dorit bucatar britanic, Jamie Oliver, a acumulat datorii in valoare de 80 milioane de euro. El intenționeaza sa inchida 12 restaurante și sa concedieze peste 200 de angajați, conform site-ului Obiectivdesuceava.ro.

- "Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca, urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- Celebrul bucatar britanic Jamie Oliver a acumulat datorii de 71,5 milioane de lire sterline (80,7 milioane de euro), din care 2,2 milioane de lire sterline sunt salarii restante pentru angajatii din restaurantele sale, conform dailymail.co.uk.Potrivit publicatiei britanice, vedeta…

- Reteaua de restaurante fondata de celebrul bucatar britanic Jamie Oliver are datorii de peste 125 de milioane de dolari. Oliver a fost nevoit sa inchida 13 localuri din Regatul Unit si sa concedieze 450 de angajati.

- Vedeta TV le-ar fi cerut administratorilor restaurantelor pe care le mai are sa reduca chiria in speranta ca nu va intra in faliment dupa ce anul trecut compania lui Oliver a raportat pierderi de 10 milioane de lire sterline anul trecut, dupa ce in 2016 au avut profit de 2,5 milioane de lire sterline.…

- Sindicatele din mineritul Vaii Jiului atrag atentia asupra pericolului care planeaza asupra productiei de huila si aprovizionarii termocentralelor, avertizand asupra faptului ca, pana la...

- Guvernul a adoptat o hotarare prin care, si in 2018, agricultorii vor beneficia de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern prin care agricultorii vor beneficia,…

- In cursul acestei luni, Comisia Europeana a oferit noi informații privind investigația. „Piața transportului feroviar de marfa este o componenta cruciala a legaturilor de transport ale oricarei economii. CFR Marfa este operatorul istoric pe aceasta piața in Romania și a beneficiat de stingerea…

- Fostul director ANAF, Gelu Stefan Diaconu, demasca un nou tun financiar de 100 de milioane de euro ce se pregateste a fi dat pe spatele agentilor economici. Diaconu arata cum acestia urmeaza sa fie „jefuiti" de „traficanții de influența cu aere de consultați impreuna cu PSD”.„Casele de marcat…

- Cei care solicita fonduri europene pot primi prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 pana la patru milioane de euro pe proiect prin masura II.2 ” Investitii productive in acvacultura”, conform anuntului publicat de Directia Generala de Pescuit – Autoritatea de Management…

- Statul a investit peste 150 de milioane de euro pentru construcția a doua hidrocentrale pe raul Jiu, iar acum trebuie sa le treaca in conservare. Curtea de Apel București a anulat autorizațiile de construcție chiar inainte de darea lor in folosința.

- Intrata oficial in faliment, societatea Ultex SA, in fapt fabrica de ulei a orașului Țandarei, continua sa acumuleze datorii. Anul acesta se implinesc 12 ani de cand firma falimentara trebuie sa achite bugetului local taxe și impozite neplatite in valoare de 2,5 milioane de lei. La aceste datorii se…

- „Deși Aradul are excedent bugetar de 30-40 de milioane de euro, administrația PNL condusa de Gheorghe Falca apeleaza la imprumuturi de zeci de milioane de euro de la BERD, pentru a realiza o serie de investiții in cartierele Aradului. In același timp, deși avem sume consistente in bugetul local, aceeași…

- Crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar de 4,6 milioane de lei, pentru aplicarea programului de susținere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru creșterea, ingrașarea și livrarea porcilor din rasele Bazna…

- Municipalitatea ieseana a prezentat cifrele estimative pentru bugetul pe 2017, iar gradul de colectare a ajuns la aproape 100%. O mare parte din incasari vine din preluarea, prin dare in plata, a unor active de la societatea Fortus. Procedura a fost contestata de Autoritatea pentru Administrarea Activelor…