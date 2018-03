CFR Marfa are toate conturile poprite si nu poate plati salariile: 7.500 de oameni nu vor avea ce pune pe masa de Paste

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana la Paste, dar Iepurasul a venit deja in judetul Maramures! Iar cadoul este pe cat de inedit, pe atat de necesar. O gradinita de cateva sute de metri patrati a fost adusa tocmai din Olanda pentru copiii din satul Coltau. Pretul a fost simbolic.

- Federatia Mecanicilor de Locomotiva (FML) va picheta cateva zile Ministerul Transporturilor, iar pe 23 aprilie va fi organizat un mars catre Guvern, reprezentantii Federatiei fiind nemultumiti, printre altele, de situația CFR Marfa dar si de soarta celor 7.500 de angajati ai societații, care se confrunta…

- Cei 350 de kilometri de autostrada pe care premierul Viorica Dancila si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, au promis ca ii vor inaugura pana la finele lui 2020 vor fi, in cel mai bun caz, 253 km, potrivit informatiilor furnizate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Federatia Mecanicilor de Locomotiva (FML) anunta posibile actiuni de protest din cauza ‘situatiei delicate in care se afla CFR Marfa’, a starii infrastructurii feroviare, dar si a salarizarii personalului, in conditiile in care circa 7.500 de angajati ai companiei sunt in pericol…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme in luna aprilie, inainte de Paste. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca decizia va fi luata joi, in sedinta de guvern. "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Fostii detinuti care au executat patru ani ar urma sa primeasca despagubiri intre 8.000 si 12.000 de Euro, premiu la care romanul platitor de impozite nu poate visa, spun sindicalistii din penitenciare, care avanseaza si cateva contra-propuneri pentru Tudorel Toader: infractorii sa fie despagubiti doar…

- Sindicalistii din Sanatate ii cer socoteala Ministrului Sanatatii, Sorina Pintea. Printr-o adresa semnata de Sindicatul Independent al Medicilor Maramures, Camera Federativa a Medicilor din Romania, Cartel Alfa sindicalistii cer lamuriri despre sporurile salariale. “Doamna Ministru, Regulamentul de…

- Salariile "de mii de euro" anuntate de guvernanti pentru sanatate nu exista in realitate, ba chiar unele categorii vor avea venituri mai mici dupa ce sporurile le vor fi taiate. Insa faptul ca in spatiul public politicienii au vorbit atat de mult de majorari uriase pune o presiune fantastica…

- Firmele infiintate in perioadele favorabile cresterii economice sunt mai vulnerabile, in timp ce companiile infiintate in perioade nefavorabile sunt mai solide si supravietuiesc mai mult, reiese dintr-un studiu prezentat joi de analistul economic Iancu Guda. Potrivit analistului, cele…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca este "pacat" ca trebuie sa stabilim ca obiectiv cresterea vitezei de circulatie a trenurilor pana la nivelul care se inregistra, in Romania, in anii '90. "Nu ne este indiferent deloc faptul ca vitezele de circulatie au tot scazut…

- Romania creste peste po­tential de o buna bucata de timp si cea mai mare problema este ca nu creeaza potential, iar pentru patura societatii cea mai educata piata locala nu mai ofera un context de dezvoltare pe termen mediu si lung, a spus Sergiu Manea, CEO al BCR, la conferinta PWC CEO Survey 2018.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca este ”pacat” ca trebuie sa stabilim ca obiectiv sa ajungem macar la vitezele de circulatie pe care trenurile in Romania le aveau in anii '90. Problema, insa, nu poate fi rezolvata fara bani, a adaugat ministrul.

- T. Toader: Romania va construi doua noi penitenciare la standarde europene Tudorel Toader România va construi doua noi penitenciare la standarde europene, cu câte o mie de locuri, a anuntat ministrul justitiei, Tudorel Toader. 1.219 detinuti au iesit din penitenciar la termen,…

- La finalul primei intalniri cu noua conducere a PSD, care a fost una informala, Liviu Dragnea a anuntat ca a discutat in principal despre asumarea de responsabilitati, despre implicarea fiecaruia dintre noii membri ai BPN in indeplinirea obiectivelor aprobate la congres, precum si despre dorinta…

- "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii care nu au gresit niciodata", a afirmat Dancila, citata de News.ro . Premierul a spus…

- Viorica Dancila a spus ca important este ca a fost rezolvata aceasta problema. "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii…

- Lucrarile de infrastructura, autostrazi, cai ferate etc, efectuate pe baza unor contracte de tip FIDIC devin mai scumpe in urma majorarii salariului minim pe economie și a transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Acest tip de contracte permit ajustari ale valorii acestora cu inflația,…

- Mai multe organizatii sindicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor picheta si protesta incepand cu 22 martie, a anuntat, joi, Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania (SNAP). Potrivit sursei citate, sindicatele din MAI sunt nemultumite din cauza finantarii…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari conducerii Ministerului Sanatații ca vor demara, incepand din martie, procedurile pentru redirecționarea pe piața din Romania de pe celelalate piețe europene a unor cantitați de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare și a bolilor…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti, ca inculpații din România au devenit mult mai specializați. ”Atunci când vorbim de indisponibilizarea bunurilor, nu ne-am limitat la cele din România. Am observat tendinta extrem…

- Mihai Fifor a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brigada 81 Mecanizata din Bistrita, ca a fost aprobat in Guvern un memorandum pentru deblocarea a 6.400 de posturi in Armata si ca in scurt timp urmeaza sa aiba loc incadrarile.Armata vrea sa angajeze si 400 de medici si 50 de…

- De la 1 martie, salariile medicilor și profesorilor cresc semnificativ. De aproape 4 ori pentru un medic primar, de exemplu. Insa nemulțumirile nu dispar. Sindicaliștii reclama plafonarea sporurilor salariale la 30 la suta.

- Incepand de la 1 martie cresc si salariile profesorilor, nu doar ale medicilor. In cazul cadrelor didactice, majorarea prevazuta de Guvern se ridica la 20%. Conform calculelor facute pe Portalinvatamant.ro, unele cresteri sunt de peste 1.000 de lei. Iata cateva exemple de mariri…

- Lia Olguta Vasilescu, Ministrul Muncii, a anuntat la Romania TV care vor fi cresterile salariale pentru personalul din sanatate si invatamant, de la 1 martie."De la 1 martie cresc salariile pentru medici si asistente, care urca direct pe grila din 2022 si, de asemenea, primesc in plus 20 cei din personalul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat, marti, un proiect care prevede acordarea de catre Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a unor credite suplimentare, in valoare de 3,7 miliarde de euro, in afara spatiului comunitar, pentru planuri de reducere a imigratiei. "In total, limita de finantare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Denisa Nechifor a dezvaluit adevaratul motiv pentru care pleaca din Romania. Fosta iubita a lui Adi Cristea vrea o viața cat mai buna pentru fiica ei și iși deșete o familie. Recent, Denisa Nechifor a declarat ca este pregatita sa paraseasca Romania pentru o viața mai buna și pentru a-și gasi sufletul…

- Rectorul Universitații Tehnice Cluj: "E greu sa ținem tinerii in instituție, cu salariile pe care le au in IT" Rectorul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Vasile Topa, semnaleaza o problema care va trebui rezolvata: cea a cadrelor didactice, mai ales din zona tehnologiei informației (IT). …

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Incepand cu anul 2007, piata de transport feroviar de marfa din Romania a fost liberalizata, orice investitor din tarile membre Uniunii Europene fiind liber sa opereze pe caile ferate romanesti. Desi avea ocazia sa incaseze peste un miliard de euro pentru vanzarea acestei companii in 2008, statul a…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- Blocul Național Sindical atrage atenția ca ordonanța de urgența privind salariile pe care guvernul dorește sa o adopte nu va face altceva decat sa adanceasca și mai mult haosul salarial și fiscal. Sindicaliștii avertizeaza ca noul act normativ este o soluție pompieristica iar guvernul nu a realizat…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania, informeaza…

- Zeci de mii de bugetari spun ca iși așteapta fluturașii de salariu cu mari emoții. Schimbarea Codului Fiscal si Legea Salarizarii sunt cele care i-au lasat cu lefuri mai mici de luna asta, spun sindicatele.

- Profesorii dau un ultimatum noului guvern. Daca lefurile lor nu cresc, vor iesi in strada. Dascalii se plang ca primesc mai putini bani si ca veniturile le-ar fi scazut dupa modificarea Codului Fiscal. Si grefierii din sistemul judiciar au fost in greva japoneza, dupa ce au aflat ca unii dintre ei vor…

- Sindicatele din Educație amenința din nou cu proteste. Liderii sindicali se plang de salariile mizere din sistem dar și de reducerile de posturi. Guvernul a primit un ultimatum de doua saptamani pentru gasirea unor soluții. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…

- Consilierul județean Gabriela Brebeanu a criticat astazi, intr-o conferința de presa, decizia Guvernului ca, din luna martie, personalul TESA din spitale, respectiv cel tehnic, aprovizionare, economistii, IT-iști etc., nu vor mai beneficia de sporul de periculozitate, chiar daca lucreaza la spitalul…

- Oficial pe panoul de start al celei mai dure competiții din lume, Arctic Ultra 6633, la secțiunea 350 de mile, ultramaratonistul aiudean Levente Polgar incearca sa gaseasca rapid finanțare pentru a putea reprezenta Romania, cu fruntea sus. Levi este primul sportiv din istoria competiției cu un handicap…

- De curand, am intrebat Comisia Europeana ce masuri specifice va lua pentru a preveni si combate traficul ilegal de persoane pe Marea Neagra? Raspunsul Comisiei Europene nu a intarziat sa vina. si m-am bucurat. Doar pe moment, insa! In dulcele-i stil caracteristic, Comisia ne-a oferit un raspuns pe cat…

- Rovinieta pentru camioane și dube s-a scumpit. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca majoreaza tarifele pentru rovinieta. In unele cazuri, prețul rovinieteri crește de pana la trei ori, in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, printre care și autoturisme,…

- Deputații își reiau de astazi, 15 ianuarie, activitatea în comisiile parlamentare. Potrivit unei dispoziții semnate de catre președintele Parlamentului, Andrian Candu, sesiunea de primavara-vara a Parlamentului va începe pe 1 februarie și nu va depași sfârșitul lunii iulie.…

- „Am luat salariile la noi si astazi este ziua de salarii. (...) S-au platit toate salariile. Azi am platit 1.106 miliarde de lei - salariile pentru toti profesorii din Romania. Nu este o problema de salarii, din punctul acesta de vedere", a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Liviu Pop.…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat, la Bistrita, ca vineri s-au platit salariile aferente lunii decembrie pentru toti profesorii din Romania, in cuantum total de peste un miliard de lei, informeaza AGERPRES . “Am luat salariile la noi si astazi este ziua de salarii. Prin ordin de ministru, toti…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan face un bilant al scumpirilor care vor avea loc in acest an in Romania, din cauza masurilor pe care Guvernul PSD-ALDE le-a luat de la instalarea in functie. Printre acestea se numara cresterea pretului la gazele naturale, carburanti, alimente, precum si…

- Liviu Mihaiu a vorbit despre ”poluarea biologica a marilor lacuri cu crap chinezesc”. In SUA, unde americanii se fereau de somonul modificat genetic care oricum murea iarna la primul ciclu de ingheț, crapul chinezesc a facut ravagii. A distrus absolut tot. E cu miliardele. Nu poate…

- Initiatorul demersului de separare a trei regiuni din nord-vestul Bulgariei si unirea cu Romania, un barbat numit Boris Kamenov, sustine ca initativa sa a fost interpretata gresit. Kamenov are 60 de ani, lucreaza in constructii si locuieste in Vratsa. El a cerut, zilele trecute,…

- Fostul colonel al SRI, Daniel Dragomir, a scris pe Facebook o postare la adresa jurnalistei Ioana Ene Dogioiu, de la Ziare.com. Acesta susține ca jurnalista este unealta lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, prin care se lanseaza mesajele publice dorite. "Traim în stalinism. Coldea…