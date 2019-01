CFR înlocuieşte naşii cu preoţi, pentru a ajuta Patriarhia să strângă bani pentru finalizarea Catedralei! B.O.R primeste o nesperata mana de ajutor la inceput de an din partea C.F.R Calatori, societatea hotarand ca, pe intreaga durata a lunii ianuarie, garniturile de tren sa circule cu echipe de preoti in loc de controlori, pentru a ajuta Patriarhia sa stranga bani pentru finalizarea Catedralei. Echipajele B.O.R vor fi insotite de brigazi de enoriasi in putere, astfel incat, Indiferent daca unii calatori si-au procurat bilete de calatorie, contributiile asa-zis benevole sa poata fi colectate de la toti pasagerii, cei care refuza urmand sa fie balacariti, afurisiti si coborati in suturi la prima statie… Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

Sursa articol: vasluion.ro

