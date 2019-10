Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul feroviar este cel mai putin reformat și cel mai ramas în urma din economia noastra, de la Revoluție și pâna în prezent, plus ca domeniul nu este sprijinit nici din administratie, a spus marti, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, la conferința Zilele Feroviare…

- CFR Infrastructura vrea sa execute CFR Marfa si CFR Calatori pentru datorii de un miliard, respectiv 180 de milioane de lei. "Nu mai dorim sa fim o banca fara dobanda", a declarat marti, Constantin Axinia, directorul CFR SA, la Zilele Feroviare 2019, potrivit Mediafax."CFR Calatori are o datorie…

- CFR SA vrea sa execute silit CFR Calatori si CFR Marfa, daca nu isi vor achita datoriile provenite din neplata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), care se ridica la 180 de milioane de lei in cazul CFR Calatori si, la 1 miliard de lei in cazul CFR Marfa.

- 'O alta provocare pentru noi, de care vor beneficia incepand cu noul Mers al Trenurilor operatorii de transport feroviar, este ridicarea restrictiilor de viteza. Din 490 de restrictii de viteza cate am avut la inceputul anului, au ramas 210 restrictii, care vor fi eliminate pana la inceputul anului…

- 'CFR Calatori are o datorie de 180 de milioane de lei care creste pe masura ce trece timpul, iar CFR Marfa are o datorie de un miliard de lei. Am facut notificari, mi-au platit ceva din urma, dar ii vor executa silit. Eu le-am inaintat cate un document in care le-am prezentat situatia financiara…

- CFR SA va executa silit CFR Calatori si CFR Marfa daca nu isi vor achita datoriile provenite din neplata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), care se ridica la 180 de milioane de lei si, respectiv, un miliard de lei, a declarat, marti, directorul general al administratorului national de infrastructura,…

- Fondurile europene pentru infrastructura de transport pe care Romania le va putea utiliza in exercitiul financiar 2021- 2027 vor fi cu aproape trei miliarde de euro mai mici fata de cele din exercitiul financiar 2014- 2020, in ciuda cresterii cu 8% a bugetului alocat tarii noastre, a declarat, vineri,…

