CFR începe recepționarea lucrărilor de modernizare finalizate pe cei 170 km dintre Simeria și Sighișoara ​CFR SA a anunțat ca în perioada august - noiembrie 2019 se vor desfașura receptiile pe categorii de lucrari finalizate între Simeria si Sighisoara, zona în care șantierele au pornit în 2012. Pe tronsonul de cale ferata dubla se înregistreaza la ora actuala un progres fizic de execuție cuprins între 92% si 99%.



Cât faceau cele mai rapide trenuri între Sighișoara și Simeria



1939: 2 ore și 21 de minute

1970 2 ore și 41 minute

1989 2 ore și 25 minute

2008 2 ore și 41 minute

2017 4 ore și 20 minute

2019: 2 ore și 46 minute



Sursa articol: hotnews.ro

