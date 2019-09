Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA lucreaza in aceasta perioada pe un numar de 60 de santiere pentru imbunatatirea conditiilor de circulație pe calea ferata. O buna parte dintre acestea se afla pe raza Regionalei Timisoara, in judetul Timis. Investitiile sunt efectuate pentru lucrari de ridicare…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca in primul semestru al acestui an, in cadrul programului de intretinere si reparatii curente la infrastructura feroviara, au fost ridicate mai multe restrictii de viteza. Din totalul de 490 de restrictii existente pe intreaga retea feroviara s-au…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a informat ca in perioada august - noiembrie 2019 se vor desfasura receptiile pe categorii de lucrari finalizate intre Simeria si Sighisoara, parte componenta a Coridorului Rin - Dunare (ramura nordica).

- Traficul feroviar pe ruta Drobeta Turnu Severin -Strehaia a fost reluat, marți seara, dupa ce timp de aproape doua zile circulația a fost blocata din cauza inundațiilor care au afectat calea ferata Igiroasa - Prunișor - Garnița, informeaza MEDIAFAX.Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a…

- Aproape doua miliarde de euro sunt investiti in constructia magistralei feroviare din vestul tarii, in lungime de peste 140 de kilometri. Contractele au fost semnate in 2017, iar lucrarile au avansat incurajator, sustin cei care monitorizeaza proiectele de infrastructura.

