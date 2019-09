Stiri pe aceeasi tema

- Considerat cel mai bun stoper din Liga 1 in ultimul sezon, motiv pentru care a și fost premiat și la ultima gala AFAN, din august, Vinicius (35 de ani, fundaș central) e suparat ca Petrescu l-a scos, fara explicații, de pe lista UEFA. CFR Cluj - Voluntari se joaca azi, de la 21:00. Meciul va fi in format…

- Cristiano Bergodi (54 de ani), antrenorul lui FC Voluntari, susține ca imediat dupa tragerea la sorți a grupelor Europa League a fost sunat de italieni pentru a se informa in legatura cu CFR Cluj. „Imediat dupa ce a fost tragerea la sorți am fost sunat din Italia, de la Lazio, pentru a fi intrebat despre…

- FOTO – Arhiva CFR Cluj va afla miercuri, 28 august, in ce directie va merge in cupele europene. Campioana Romaniei va merge pe terenul echipei Slavia Praga, in returul din play-off, pentru a incerca o noua calificare istorica in grupele celei mai importante competitii intercluburi din Europa. Desi in…

- CFR Cluj a revenit ieri in Romania dupa victoria impresionanta reușita marți seara cu Celtic, scor 4-3, succes ce a asigurat calificarea in play-off-ul Champions League, unde Slavia Praga ii așteapta pe „feroviari”. Prima manșa a play-off-ului UCL CFR Cluj - Slavia Praga se joaca marți, 20 august,…

- Secundul lui FCSB, Vergil Andronache, a declarat, duminica, in urma infrangerii suferite de echipa sa in fața lui FC Voluntari, ca meciul din etapa a cincea a Ligii 1 a fost unul sacrificat pentru Europa League, potrivit Mediafax.Citește și: Explicații facute de Cozmin Gușa! ‘A fost o manifestare…

- Meciul din Israel incepe la ora 20.00, Look, Digi. Se reia de la scorul de 1-0 pentru ardeleni. Maccabi Tel Aviv - CFR Cluj 0-0 / LIVE Cel mai nou transfer al echipei CFR Cluj, fundașul dreapta dorit de FCSB și Dinamo, explica de ce a ales sa joace la echipa campioana Mihai Butean:”Vreau sa-i calc pe…

- Fanii lui Dinamo s-au dezlanțuit și la meciul cu CFR Cluj. Prezenți intr-un numar consistent in "Gruia", deși Comisia de Disciplina a FRF le-a interzis accesul pentru urmatoarele cinci deplasari ale lui Dinamo, ultrașii au continuat duelul cu Ionuț Negoița.

- CFR Cluj și Poli Iași se dueleaza sambata, in prima etapa a noului sezon de Liga 1. Meciul se va juca in Gruia, de la ora 21:00 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro. ...