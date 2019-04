Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a intalnit in aceasta seara, in deplasare, liderul Ligii 1, CFR Cluj, in etapa a saptea a turneului play off din Liga 1.Oaspetii au condus la pauza cu 1 0, insa, la final, victoria i a apartinut echipei din Cluj, care a facut un pas important catre titlul de campioana.Golurile au fost marcate…

- "Eu sunt dispus sa-i acord șansa lui Teja sa inceapa și sezonul viitor. Dar ma pune pe ganduri ce vad, nu mai jucam nimic. De cand a venit el nu mai stau aștia in ghete deloc. Poate nu are nici metodele, nu știu. Sunt eu dispus, dar nu ințeleg ce se intampla. Dar ce ma fac? Dormim pe teren,…

- Formația antrenata de Dan Petrescu a câștigat cu 1-0 partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, fiind al noualea meci din actualul sezon în care se impune cu acest scor. CFR a acumulat 41 de puncte și are un avans de cinci puncte fața de FCSB dupa ce trupa bucureșteana a remizat, 1-1, la Ovidiu,…

- Gica Popescu, 51 de ani, a prefațat derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB. „Baciul" ar fi dorit ca Viitorul și CSU Craiova sa fie implicate in lupta pentru titlu. CFR Cluj - FCSB, derby-ul din play-off, e duminica, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look…

- CS U Craiova a remizat, 0-0, pe teren propriu, cu liderul CFR Cluj și echipa olteana este ca și ieșita din cursa pentru titlu. In schimb, trupa lui Dan Petrescu iși continua marșul spre al cincilea campionat. Mircea Radulescu, 77 de ani, fost selecționer al Romaniei (1990-1992), considera ca acest joc…

- Doua titluri în Liga 1, cu Urziceni și CFR Cluj, o Supercupa a României, la prima și ultima partida a aventurii-fulger de la ASA Târgu Mureș. Daca e sa excludem „meteorica” Cupa a Ligii, Dan Petrescu a câștigat tot ce se putea în România din postura…

- FCSB va juca azi, de la ora 20:30, pe terenul celor de la Astra, intr-un meci care poate fi decisiv pentru formația roș-albastra in lupta pentru titlu. Cum CFR Cluj s-a distanțat la 8 puncte dupa victoria cu Viitorul, FCSB este obligata sa caștige duelul cu Astra, o formație cu care mereu a avut meciuri…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului, a reacționat pe rețelele de socializare in timpul meciului dintre Viitorul și CFR Cluj, incheiat 0-1. Oficialul steliștilor a ironizat campioana en-titre, dupa faza controversata in urma careia dobrogenii au solicitat un penalty in prima repriza a partidei.…