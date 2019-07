CFR CLUJ - VIITORUL // La o luna și jumatate distanța dupa ce a caștigat Cupa Romaniei in premiera din postura de antrenor, Gheorghe Hagi (54 de ani) și-a trecut in cont și prima Supercupa din CV. Era singurul trofeu dintr-o vitrina in care și-a facut pentru prima oara apariția titlul, in sezonul 2016-2017. ...