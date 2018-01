Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal CFR Cluj a anuntat, marti, oficial transferul lui Alexandru Ionita de la Astra Giurgiu, mijlocas care s-a alaturat înca de sâmbata lotului condus de Dan Petrescu în stagiul de pregatire din Spania.

- Ciprian Deac (31 de ani), vedeta lui CFR Cluj, a recunoscut ca a fost aproape sa semneze cu FCSB, dar e fericit ca a ramas sub comanda lui Dan Petrescu. "Intr-adevar, au fost discuții. Chiar destul de avansate, dar ma bucur ca am luat decizia de a ramane la Cluj. In viața mea, daca stau foarte bine…

- Sfantul Gheorghe Suruceni va efectua un cantonament de doua saptamani in Spania. Trupa lui Sergiu Secu se va deplasa in orasul Benidorm, situat pe litoralul Costa Blanca. Echipa are planificate 4 partide amicale impotriva unor adversari care inca nu au fost stabiliti.

- Liderul CFR Cluj lasa in urma FCSB in materie de achiziții. Ultimul transfer al lui CFR Cluj: Gilvan Souza Correa! Gilvan Souza Correa și are 28 de ani. Ultima data a evoluat la Atletico Goianiense, unde fusese imprumutat de Londrina Esporte Clube PR. Gilvan este un fundas central de picior stang, de…

- Conform unor surse din cadrul clubului Dinamo, Vasile Miriuța pregatește transferul portarului Mihai Minca (33 de ani) de la ACS Șirineasa, echipa din Liga a 3-a. Antrenorul lui Dinamo il cunoaște foarte bine pe goalkeeper din vremea cand cei doi au colaborat la CFR Cluj. De altfel, Minca a imbracat…

- FC Dinamo Bucuresti a anunta transferul mijlocasului spaniol Aitor Rueda Monroy la clubul din Stefan cel Mare.Nascut pe 18 octombrie 1987, in Spania, Aitor Rueda Monroy si-a inceput cariera la academia de juniori a clubului Atletico Madrid si a mai evoluat pentru UD Logrones, Ceahlaul Piatra…

- Salina Turda din judetul Cluj a inregistrat, in 2017, un record de vizitatori de peste 600.000 de persoane, din care 35% au fost din strainatate, cei mai multi din tari precum Ungaria, Polonia, Israel sau Spania, potrivit Mediafax. Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, a declarat corespondentului…

- Mihai Stoica a anunțat ca FCSB va disputa un amical impotriva formației pregatite de Fabio Capello, Jiangsu Suning (China). FCSB a plecat astazi in primul cantonament al iernii, in Antalya, care se va incheia cu amicalul impotriva lui Olimpik Donețk. Partida se va juca pe 18 ianuarie, de la ora 15:00.…

- Dan Petrescu a admis ca pana acum, in acest sezon, a antrenat cu predilecție schemele ofensive. Dar pe locul intai l-a dus tot apararea, aflata in Top 10 al Europei. Atacul CFR-ului e abia pe 3, dupa Steaua și Craiova. Un adevarat fenomen Dan Petrescu! Daca CFR Cluj e pe locul 1 in clasamentul Ligii…

- CFR Cluj va disputa cinci meciuri amicale in cantonamentul de iarna, pe care ardelenii il vor desfașura in Spania, la Valencia. Reunirea lotului antrenat de Dan Petrescu va avea loc pe data de 8 ianuarie, iar stagiul de pregatire va avea loc in perioada 12-29 ianuarie, la Valencia. Primul meci de pregatire…

- Moutinho a plecat de la CFR Cluj. Liderul Ligii 1 la fotbal a anuntat, miercuri, ca a ajuns la un acord cu formatia spaniola din liga a doua Cultural Leonesa pentru imprumutul mijlocasului Thierry Moutinho Rua. Mijlocasul portughez Thierry Moutinho are 26 ani si a venit in iulie la echipa ardeleana.…

- Cosmin Olaroiu o vede pe FCSB principala favorita la titlu, insa recunoaște ca se teme de CFR Cluj, care poate face surpriza datorita lui Dan Petrescu. "Steaua e favorita la titlu, dar are un contracandidat puteric in Petrescu. Principalul atu al CFR-ului e Petrescu. Da o organizare jocului, e foarte…

- Deși a anunțat o noua campanie revoluționara de transferuri in iarna, CFR Cluj, liderul Ligii 1, se mai și desparte de jucatori. Primul care ar putea parasi formația lui Dan Petrescu in aceasta iarna este portughezul Thierry Moutinho. Adus in vara liber de contract, Moutinho a prins doar zece meciuri…

- CFR Cluj l-a transferat pe Gicu Grozav, pus pe liber de Karabukspor zilele trecute, ca de altfel, inca trei romani: Torje, Cristi Tanase si Paul Papp. ”Decarul” nationalei a semnat un contract valabil pentru patru ani cu liderul campionatului din Romania, anunta Fanatik. Fotbalistul in…

- Gicu Grozav, 27 de ani, va ramane liber de contract in aceasta iarna, dupa ce șefii lui Karabukspor i-au transmis ca ii vor rezilia contractul, alaturi de Torje, Tanase și Papp. Mijlocașul ar putea reveni in Liga 1, fiind dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj. Antrenorul liderului este interesat și de Torje,…

- Sergej Milinkovic-Savic e cel mai bine cotat jucator din lotul lui Lazio, iar forma pe care a aratat-o in acest sezon le-a atras atentia cluburilor importante din Europa. Gazzetta dello Sport sustine ca Juventus se intereseaza de serviciile mijlocasului in varsta de 22 de ani iar o oferta ar urma…

- Ciprian Deac a comentat eșecul lui CFR Cluj de pe terenul Craiovei, scor 1-2. Mijlocașul roman critica gazonul de pe noul "Oblemenco", insa lauda atmosfera creata de cei peste 25.000 de fani prezenți. "Craiova e o echipa buna, cu jucatori de viteza. Inca nu s-a jucat nimic. Suntem pe primul loc, mai…

- De Sarbatori, aeroportul devine neincapator pentru romani, și nu din pricina numarului de calatori, ci de...volumul și conținutul bagajelor acestora, scrie stirileprotv.ro. Astfel, in speranta ca ai lor, cei care traiesc de ani buni peste hotare, vor avea gustul de acasa, pe masa de Craciun.…

- Kayserispor a deschis scorul in meciul cu campioana Beșiktaș. In Belgia, Stanciu este rezerva la Anderlecht. Antrenorul Marius Ninel Șumudica are meci teribil, duminica seara, in prima liga din Turcia, cu campioana Beșiktaș, formație calificata in ”optimile” Ligii de pe primul loc in grupa. Silviu Lung…

- CFR Cluj și ACS Poli Timișoara se intalnesc in etapa a 21-a, de la ora 20:00. Partida e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Ardelenii sunt lideri, la 5 puncte peste urmaritoarea FCSB, in timp ce timișorenii sunt pe poziția a 9-a, cu 25 de puncte.…

- Liga 1 va avea arbitraj video, conform deciziei adunarii Generale Extraordinare a LPF. Acest sistem va duce la dispariția greșelilor de arbitraj în Liga 1. Reprezentantii celor 14 cluburi din Liga 1 au votat în unanimitate introducerea…

- Manea iși avertizeaza colegii inainte de CFR - Voluntari: ”Am avut meciuri mai dificile cu echipele mici” Fundașul lui CFR Cluj, Cristi Manea, a prefațat meciul cu FC Voluntari. Partida este programata astazi, de la ora 20:45, in etapa cu numarul 20 din Liga 1. Înaintea acestui joc, ardelenii…

- "Cainii" au luat 15 puncte din meciurile in care au beneficiat de penalty-uri. Ultima isprava e calificarea in "sferturile" Cupei Romaniei, tot de la punctul cu var. Dinamo a trecut cu chiu, cu vai de U Cluj, in "optimile" Cupei Romaniei, la penalty-uri. Pe langa "loteria" din Cupa, "cainii" au devenit…

- Dan Petrescu este nemulțumit de randamentul lui Omrani și Balde, astfel ca in aceasta iarna cauta sa transfere un varf la CFR Cluj, iar prima ținta este George Țucudean, atacantul Viitorului. Conform TV Digi Sport, CFR Cluj a demarat deja discuțiile pentru aducerea lui atacantului de 26 de ani. ...

- Pro Recco – Steaua, in Liga Campionilor la polo. Campioana Romaniei la polo, CSA Steaua, va juca miercuri, in grupa B, la Genova, a treia partida din competiție. CSA Steaua a cedat in primele partide din cadrul Ligii Campionilor. CSA Steaua a pierdut meciul cu Szolnoki VSK din Liga Campionilor la polo…

- George Florescu, fostul decar al echipei naționale, in prezent la U Cluj, in Liga 3-a, spera ca "Șepcile Roșii" o vor elimina pe Dinamo din Cupa. Partida se joaca maine, de la ora 20:30. "E foarte important ca jucam in fața propriilor suporteri. Cred ca presiunea va fi pe cei de la Dinamo, pentru ca…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Lotul final al Romaniei pentru turneul final: Portari: Denisa Dedu (Siofok), Iulia Dumanska (SCM Craiova); Extreme stanga: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Ana Maria Iuganu-Popa (HCM Roman);…

- Politistii si procurorii au facut mai multe perchezitii in Romania si Spania pentru destructurarea unui grup infractional specializat in trafic de persoane, proxenetism si spalarea banilor. Read More...

- Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, luni, dupa victoria obtinuta in meciul cu Sepsi Sfantu Gheorghe, ca primul golul marcat de echipa sa nu ar fi fost unul controversat daca ar fi existat tehnologia video la partidele din Liga I. Tehnicianul ardelenilor a precizat ca nu a urmarit meciul…

- Barcelona și Juventus se bat pentru optimile Champions League. CINE transmite meciul și ce partide se mai joaca Barcelona și Juventus reediteaza in aceasta seara finala Uefa Champions League din 2015. Cele doua formații se intalnesc la Torino, de la ora 21:45, in etapa a cincea din faza grupelor.…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, dupa meciul cu Dinamo, scor 2-0, ca la pauza jocului a avut poate cel mai dur moment al sau cu jucatorii, el reprosandu-le atitudinea din prima repriza."Un meci foarte greu, stiam ca Dinamo are nevoie neaparat de victorie si ca daca tinem…

- Fotbalistul dejean Ciprian Deac a reușit un assist și a scos un penalty in meciul dintre Dinamo București și CFR Cluj, incheiat 0-2. In minutul 49, dejeanul Ciprian Deac a pasat in fața porții dinamoviste, iar atacantul francez Omrani a indeplinit o simpla formalitate și a deschis scorul. Decarul feroviarilor…

- Grupul Digi Communications a inregistrat in primele noua luni ale anului venituri totale de 684 milioane euro, inclusiv pe pietele din Romania si Ungaria, cu 10,8% peste nivelul din perioada similara a anului trecut, in timp ce profitul net s-a majorat la 44,2 milioane euro, de la 17,8 milioane…

- CFR Cluj a anuntat, duminica, transferului mijlocasului Sebastian Mailat, fost la ACS Poli Timisoara si declarat liber de contract, jucator care a fost dorit si de patronul FCSB, Gigi Becali."Ne-am intarit in ofensiva! Sebastian Arpad Mailat este jucatorul CFR-ului pentru urmatorii 4 ani.…

- Budescu si Grozav au fost cei mai buni jucatori ai nostri din acest „amical”, primul in rol de creator, celalalt de finalizator. Grozav s-a aflat la prima sa „dubla” ca tricolor, ajungand astfel la 5 goluri inscrise, din care 3 numai in poarta Turciei. De asemenea, primul dintre golurile sale a…

- De la ”Petrescu, demisia” la mici și bere. Staff-ul și conducerea CFR-ului vor avea un amical cu fanii CFR Cluj profita din plin de pauza cauzata de meciurile echipei naționale. Conducerea și staff-ul tehnic al ”feroviarilor” i-a provocat pe fani la un meci amical. Partida va avea loc duminica,…

- CFR Cluj a reusit sa obtina prima victorie din acest retur al Ligii I. Ardelenii s-au impus la limita, scor 1-0 (0-0) in Gruia in fata formatiei CSM Poli Iasi intr-un meci jucat in runda a XVII-a din Liga I. Dupa trei meciuri consecutive in acest retur in care nu a cunsocut gustul victoriei si nu a…

- CFR Cluj a invins, duminica, pe teren propriu, scor 1-0, echipa CSM Poli Iasi, in etapa a 17-a a Ligii 1, si a revenit pe primul loc in clasament, pozitie pe care a ocupat-o pana la finalul partidei FCSB – Concordia Chiajna, scrie Mediafax. Unicul gol al meciului a fost marat de Ciprian Deac, cu dreptul…

- NEWS ALERT CFR, razboi total impotriva arbitrilor. Petrescu: ”Suntem cei mai furați din Romania”. Mureșan: ”Am facut memoriu la FRF” CFR Cluj este pornita total impotriva arbitrajelor. Dan Petrescu e convins ca ”feroviarii” au cea mai dezavantajata echipa din Liga 1. Președintele clubului, Iuliu Mureșan,…

- MM a devenit extrem de activ pe rețelele de socializare, postarile lui sunt mai dese și mai importante decat cele de pe contul oficial al clubului. O ținta importanta și-a atins-o managerul: a contribuit la stricarea atmosferei de la CFR Cluj. L-a "ințepat" pe Dan Petrescu pana cand antrenorul și-a…

- Fara victorie in acest retur al Ligii I si eliminata din Cupa Romaniei inca din 16-imile competitiei, CFR Cluj, liderul la zi al campionatului, va primi astazi de la ora 18:00 in Gruia vizita formatiei Gaz MetanMedias, intr-un meci care va conta pentru etapa a XVI-a a Ligii I. Dan Petrescu, antrenorul…