- Silviu Lung (29 de ani) si Cristian Sapunaru (35 de ani) au fost titulari pentru Kayserispor in esecul de pe terenul lui Galatasaray, de sambata, scor 1-3, in runda cu numarul 29 din prima liga turca, informeaza Mediafax.Citește și: Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record: este primul jucator…

- Internationalul portughez Cristiano Ronaldo a devenit, sambata, primul jucator care a castigat titlul in Anglia, Spania si Italia, informeaza News.ro.Citește și: Capitanul echipei de Fed Cup a Frantei: 'Per total 1-1 este un scor logic pentru finalul acestei prime zile' Ronaldo a obtinut…

- Formatia CS Universitatea Craiova a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Astra Giurgiu, in etapa a VI-a a play-off-ului Ligii I. Mihaila a marcat primul sau gol in Liga I, in minutul 68, cu o lovitura cu capul. In minutul 61, Lazar a aparat o lovitura de la 11 metri executata…

- Formatia CFR Cluj a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, in prima etapa a play-off-ului Ligii I, meci la care au fost eliminati doi jucatori, unul de la gazde si unul de la oaspeti, transmite news.ro.A fost a treia confruntare dintre cele…

- Formatia CFR Cluj a castigat, scor 1-0, meciul disputat, sambata, in deplasare, in compania echipei Poli Iasi, in etapa a XXV-a a Ligii I. CFR a jucat in inferioritate numerica din minutul 17, potrivit news.ro.Citeste si Doi dintre copiii lui El Chapo, inculpați in SUA pentru trafic de droguri…

- Formatia Dinamo a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I. Trupa lui Rednic a dat lovitura in minutul 57. Simon Zenke, unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo, a obtinut un penalty corect dictat de Sebastian Coltescu,…

- CFR Cluj a remizat sambata seara pe teren propriu cu Hermannstadt, 1-1, intr-o partida din etapa a 22-a a Ligii 1. Campioana en-titre a fost condusa cu 0-1, dar a egalat in minutul 77, prin George Țucudean. Minutul 29 a adus o faza extrem de dura, in care Ciprian Deac ar fi trebuit sa fie eliminat dupa…