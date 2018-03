Stiri pe aceeasi tema

- Dikla Abitbul, o femeie in varsta de 38 de ani, din orașul israelian Lod a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut dintr-o aeronava ce se afla in mișcare. Femeia se intorcea dintr-o vacanța de cinci zile din Budapesta.

- Un accident deosebit de grav avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe DN58 B, care leaga Resita de Timisoara, pe raza localitatii... The post VIDEO! Accident teribil in Banat: un mort si trei raniti! O masina era din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Doua persoane au fost ranite, una fiind incarcerata, in urma unui accident rutier produs miercuri dimineata pe DN 13 Brasov-Sighisoara, in zona Hanul din Ardeal, a informat purtatorul de cuvant al...

- O mașina s-a facut zob la Peresecina. Deocamdata nu se cunoaște daca sunt victime, insa imaginile postate pe facebook arata ingrozitor. Automobilul de teren a fost practic distrus in totalitate dupa ce s-ar fi lovit de un stalp de electricitate, un gard și a distrus o poarta.

- Cinci tineri au fost raniți duminica dupa ce un șofer a încercat sa depașeasca neregulamentar o autoutilitara, a intrat în coleziune cu un alt autoturism pe DJ 611, în localitatea Roata de Jos, Giurgiu.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc au finalizat recent cercetarile intr-un dosar privind un groaznic accident rutier, in urma caruia un botosanean in varsta de 56 de ani a murit, in timp ce fiul sau, in varsta de 15 ani, a suferit leziuni foarte grave.

- Un tanar in varsta de 20 ani s-a stins din viața, miercuri dimineața, dupa ce prietenul sau, de aceeași varsta, a pierdut controlul autoturismului pe care-l conducea și a intrat intr-un cap de pod.

- Robert Cimpoieru, in varsta de 22 de ani, fratele vitreg al cantaretei Mira, s-a stins din viatain noaptea de sambata spre duminica in cumplitul accident de circulatie de pe „Drumul Mortii“, asa cum este supranumit Drumul National 66 Targu Jiu - Filiasi.

- Un accident teribil a avut loc in Targu Jiu, informeaza gorj-domino.ro. Autoturismul in care se aflau doi tineri a intrat intr-un cap de pod. Un tanar de 22 de ani a murit, iar un altul, de 21 de ani, se afla in stare grava la spital. ISU Gorj a primit un apel telefonic la ora […] The post Accident…

- Un grav accident de circulație s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, pe Autostrada Timișoara - Lugoj, in zona localitații Remetea Mare. The post Accident teribil pe Autostrada Timișoara – Lugoj. Trei mașini implicate, doua victime appeared first on Renasterea banateana .

- Din cauza acestui incident rutier, circulația s-a desfașurat cu dificultate. La fața locului au venit pompierii de la SMURD, 2 ambulanțe și 4 echipaje ale Poliției Rutiere. Una dintre mașinile implicate în accident a ieșit de pe strada Tulgheșului direct pe banda a doua, iar cealalta mașina…

- Doua persoane și-au pierdut viața intr-un accident teribil produs joi seara, pe DN 79, la ieșire din localitatea... The post Doi morți pe o șosea din vestul țarii, in urma unui accident teribil appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat a ajuns la spital in stare grava, dupa ce autocamionul pe care il conducea s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului. The post Accident teribil pe șoseaua Timișoara – Arad! Au intervenit doua echipaje SMURD appeared first on Renasterea banateana .

- Rezultatele privind alcoolemia victimei vor fi comunicate oficial in zilele care urmeaza, de Institutul de Medicina Legala Iasi. Cu cateva ore inainte de accident, baiatul s-a fotografiat intr-un club, petrecand alaturi de un prieten, ciocnind doua pahare. Andrei Vladut Onofrei, in varsta de 23 de ani,…

- Un teribil accident de circulatie a avut loc in judetul Caras Severin. Nefericitul eveniment a avut loc pe DN6, in zona localitații Zagujeni. In urma cumplitei tragedii, multi oameni au avut de suferit.

- Un tir intrat pe constrasens, pe o șosea umeda, a adus moartea unei femei și a trimis o fetița in coma la spital. S-a intamplat sambata dimineața, pe DN70, intre Timișoara și Caransebeș.

- Andrei Iulian Tataru, un tanar de 31 de ani, din Vaslui, si-a pierdut viata, miercuri, in urma unui grav accident rutier produs intr-o benzinarie. Tragedia s-a produs la primele ore ale dimineti...

- O femeie romanca, in varsta de 39 de ani, a fost lovita și ucisa, miercuri dimineața, pe Via Ostiense, la km. 20, in Italia. La fața locului au intervenit atat poliția, cat și ambulanța.

- Sapte persoane ranite si un sofer decedat, in urma unui grav accident rutier, care s-a produs duminica seara in judetul Vaslui pe Drumul European 581, in apropiere de Crasna, in zona Sapte Case, scrie adevarul.ro.

- Un accident teribil s-a produs in aceasta dimineata in comuna argeseana Cotmeana, pe DN7 Pitesti-Ramnicu Valcea, la kilometrul 141. Pe fondul neadaptarii la conditiile de drum, soferul unei Dacii Logan a intrat pe contrasens intr-un TIR.

- Teribil accident de circulație produs in aceasta seara la ieșire din localitatea bistrițeana Ilva Mica spre Sangeorz Bai, pe drumul național 17D. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud a activat planul roșu de intervenție, 10 persoane fiind ranite.

- Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau, informeaza Agerpres.ro Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, nu sunt scurgeri de combustibil. La fata locului au fost directionate doua autospeciale…

- Un accident grav a avut loc in Tulcea, un taximetrist intrand cu mașina in copac. In urma impactului, șoferul de taxi a ramas incarcerat in autoturism, informeaza romaniatv.net. Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit pentru a-l scoate din mașina pe taximetrist. Șoferul, in varsta de 57 de ani,…

- Un barbat de 37 de ani a murit, sambata dimineata, din cauza vitezei ametitoare cu care conducea masina, un autoturism Volkswagen CC. Barbatul, care era singur in masina, nu a mai putut controla vehiculul si a intrat intr un stalp. Masina s a facut praf, iar soferul a murit pe loc, scrie tribuna.ro.Martorii…

- ISU Timiș a intervenit, vineri seara, la un accident rutier teribil in care au fost implicate doua autoturisme... The post Accident teribil in Timis! O fetita de doar sase anisori a murit. Sunt si alte victime appeared first on Renasterea banateana .

- O masina s-a rasturnat, miercuri, la orele amiezii, pe drumul national ce leaga municipiile Timisoara si Arad. The post Accident teribil pe soseaua Timisoara – Arad appeared first on Renasterea banateana .

- Sotia inspectorului Cristian Pavelescu, adjunctul comandantului Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Neamt, a murit intr un accident rutier grav, la iesire din municipiul Piatra Neamt. Colegii lui Cristian s au mobilizat pe Facebook pentru a l ajuta pe colegul…

- Un grav accident de circulatie s-a produs pe Autostrada Timisoara - Arad. Soferul unui Range Rover, care circula pe Autostrada A1, venind dinspre Timișoara... The post Accident teribil pe Autostrada Timisoara – Arad appeared first on Renasterea banateana .

- Accident teribil in apropierea satului Razeni, raionul Ialoveni. Un sofer al microbuzului de linie a decedat pe loc, dupa ce autovehiculul pe care il conducea s-a ciocnit cu un autocamion. Potrivit politiei, soferul microbuzului a pierdut controlul volanului si a iesit pe contrasens.

- Fostul baschetbalist american Rasual Butler, care a purtat culorile echipelor Miami Heat si San Antonio Spurs, in NBA, si sotia sa, cantareata Leah LaBelle, si-au pierdut viata intr-un accident rutier, miercuri dimineata, la Los Angeles, au anuntat autoritatile, citate de AFP. Butler,…

- Un fost jucator din NBA și soția sa, fost star al concursului American Idol, au murit intr-un accident de mașina. Rasual Butler, care a jucat 14 sezoane in NBA, era in mașina alaturi de soția sa, cantareața Leah LaBelle, cand mașina a lovit un parcomat și s-a rasturnat, oprindu-se in peretele…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Marius Siladi, pentru AGERPRES. In urma…

- Un fost fotbalist de la Dinamo este in coma indusa, in urma unui teribil accident auto. Bruno Simao in varsta de doar 32 de ani, fost fundaș stanga la echipele Dinamo, UTA și Astra Giurgiu, trece prin momente de groaza. Fotbalistul, de origine portugheza, legitimat ultima data la Pinhalnovense se afla…

- Rivaldinho a plecat de la Dinamo. Transferul atacantului la formația bulgara Levski Sofia este oficial. Brazilianul a fost deja prezentat pe site-ul oficial. Tras pe linie moarta de Vasile Miriuța, brazilianul Rivaldinho este primul care și-a gasit echipa dintre cei 3 renegați (Rivaldinho, Maxi Oliva…

- Bruno Simao, fost fotbalist la Dinamo, este in stare grava. Sportivul a fost victima unui grav accident de circulatie si se afla in coma indusa. In acest moment, fundasul portughez se afla internat la spitalul Santa Maria. A

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Clubul de fotbal CFR Cluj a anuntat, marti, oficial transferul lui Alexandru Ionita de la Astra Giurgiu, mijlocas care s-a alaturat înca de sâmbata lotului condus de Dan Petrescu în stagiul de pregatire din Spania.

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu.

- Panica in cantonamentul FCSB-ului din Antalya. Elevii lui Nicolae Dica au tras o sperietura zdravana dupa ce un taximetrist a pierdut controlul masinii, a intrat pe contrasens si a lovit inn plin gardul de protectie de plexiglas al incintei unde se antrenau jucatorii vicecampioanei Romaniei. A

- Un barbat de 48 de ani a ramas incarcerat, in urma unui accident rutier produs la Targu-Jiu, aseara, pe strada Victoriei. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru scoaterea acestuia dintre fiare, dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism, fiind avariat și un stalp…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in noaptea dinspre miercuri spre joi pe o sosea din localitatea Baltati, judetul Iasi. Doua fetite si parintii lor au fost suplberati de un sofer inconstient, care mergea cu o viteza mult peste limita legala.

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Accident de groaza in Capitala. Un barbat se afla in stare extrem de grava la spital, iar pasagerul acestuia a decedat, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara in comuna Albesti Paleologu, judetul Prahova. Din primele informatii o persoana s a aruncat in fata trenului. La fata locului pompierii intervin cu o descarcerare.Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta ...

- FC Barcelona si Liverpool au confirmat, sambata seara, ca au ajuns la un acord pentru transferul lui Philippe Coutinho la gruparea spaniola. Brazilianul va semna un contract pe cinci sezoane si jumatate si va avea o clauza de reziliere de 400 de milioane de euro, informeaza fcbarcelona.com.

- Patru copii au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina pe un drum judetean din Buzau. Politistii au stabilit ca atelajul nu era semnalizat, iar barbatul...

- CS U Craiova, echipa cu pretenții la titlu in Liga 1, a realizat primul transfer al iernii, reușind sa se ințeleaga cu Ovidiu Bic, 23 de ani, mijlocașul central al lui Gaz Metan Mediaș. Bic a semnat un contract valabil pentru urmatorii patru ani și jumatate. Oltenii au platit 200.000 de euro pentru…

- Tragedie in prima zi a anului! Un barbat, iar alte cinci persoane sunt ranitea murit intr-un accident teribil Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina…

- Tragedie in prima zi a anului! Un barbat, iar alte cinci persoane sunt ranitea murit intr-un accident teribil Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina…