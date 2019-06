Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj i-a invins pe rușii de la Orenburg, singurul gol al partidei de pregatire disputata la Grodig fiind marcat de Djokovic. In ziua in care naționala de U21 a Romaniei a facut instrucție cu selecționata Croației la Euro 2019, croatul din lotul CFR-ului, Damjan Djokovic, a adus victoria campioanei…

- Campioana României nu este cap de serie și va avea o misiune dificila înca din runda inaugurala în Champions League. Formația antrenata de catre Dan Petrescu este în Grupa 1 a urnelor și are ca posibile adversare pe Astana (KAZ), Ludogoret (BUL), Steaua Rosie Belgrad (SRB),…

- CFR Cluj va sustine cinci meciuri amicale in stagiul de pregatire din Austria, printre care si unul cu Steaua Rosie Belgrad si altul cu Sparta Praga, potrivit site-ului campioanei Romaniei la fotbal. Ardelenii vor disputa primul amical pe 18 iunie, cu echipa rusa FC Orenburg (locul 7 in ultimul campionat),…

- „Feroviarii” se vor antrena în localitatea Windischgarsten pâna în data de 30 iunie, urmând sa revina apoi în țara pentru ultimele pregatiri în vederea noului sezon competițional. CFR va debuta în primul tur preliminar al Ligii Campionilor în…

- CFR Cluj s-a reunit deja pentru noul sezon, iar marți, 11 iunie, va pleca intr-un cantonament in Austria, in localitatea Windischgarsten, pana pe data de 30 iunie. Campioana Romaniei va disputa cinci meciuri amicale, datele urmand sa fie anunțate ulterior. CFR Cluj va debuta in noul sezon pe 9 sau 10…

- Campioana României a anuntat prelungirea lui Damjan Djokovic, cel care a semnat o noua întelegere valabila pentru urmatoarele trei sezoane. Mijlocasul croat a fost unul dintre cei mai importanti jucatori din angrenajul echipei în ultimele doua sezoane, el reusind de altfel golul…

- CSU Craiova iși joaca azi ultima șansa de a mai ramane in lupta pentru titlu. Oltenii intalnesc pe teren propriu CFR Cluj, liderul din Liga 1 și totodata singura echipa care a caștigat toate meciurile din play-off. Partida dintre cele doua incepe la ora 20:30 și poate fi urmarita in direct la TV Digi…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine marti, 26 martie, al doilea meci al campaniei de calificare la Campionatul European din 2020.Jucatorii pregatiti de Cosmin Contra joaca la Cluj cu selectionata Insulelor Feroe, partida fiind gazduita, de la ora 21.45, de stadionul "Dr. Constantin Radulesculdquo;,…