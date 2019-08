Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a pierdut meciul cu Slavia Praga, scor 0-1, in manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor, disputata in Romania. Returul va avea loc miercuri, 28 august, in Cehia.Partida de la Cluj-Napoca s-a desfașurat cu casa inchisa pe "Stadionul Dr. Constantin Radulescu", insa echipa lui Dan…

- CFR Cluj a reușit miracolul in deplasarea cu Celtic, impunandu-se cu 4-3 dupa un meci domninat de dramatism. Ardelenii s-au calificat in play-off-ul Ligii Campionilor, avand deja asigurata accederea in grupele Europa League. CFR Cluj va juca in play-off-ul Ligii Campionilor cu Slavia Praga Partida…

