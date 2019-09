Stiri pe aceeasi tema

- Editia cu numarul 13 a Cupei E.ON Kinder nu vine cu ghinion pentru pasionatii de fotbal, dimpotriva, vine cu surprize placute atat pentru micii fotbalisti, cat si pentru spectatorii care se vor afla in tribune. Ilie Dumitrescu, reputat fotbalist, component de baza al "Generatiei de aur", antrenor si…

- Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, este suparat pe cei care ii critica jucatorii și le-a platit unele polițe comentatorilor sportivi.Dupa infrangerea lui CFR Cluj din turul de la Nur-Sultan, 0-1, Ilie Dumitrescu l-a ironizat pe Culio, mijlocasul lui CFR Cluj, considerand ca are o varsta prea inaintata…

- Chiar daca multi fani au fost dezamagiti de ultimul sezon al serialului "Game of Thrones", criticii vad lucrurile altfel, iar productia a primit un numar record de nominalizari pentru premiile Emmy din acest an: 32.

- Fara dar si poate, Simona Halep a facut istorie in tenis! Sportiva noastra se mandreste cu rezultate uimitoare de-a lungul intregii sale cariere si se pare ca a fost raspatita pe masura.

- Deținatoarea Cupei Romaniei, FC Viitorul, și-a adjudecat și Supercupa, dupa ce s-a impus la limita, scor 1-0, in fața campioanei CFR Cluj. Unicul gol al meciului disputat in aceasta seara pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești (7218 spectatori) a fost marcat de Andrei Artean, in minutul 86. CFR Cluj:…

- CFR Cluj efectueaza un cantonament montan in Austria. Elevii lui Dan Petrescu și-au testat talentul la condus pe un circuit de karting. CFR Cluj a aflat data meciului tur cu Astana, din preliminariile Ligii Campionilor. Clujenii vor juca pe 9 iulie, de la ora 19:00, in Kazahstan. Dan Petrescu nu concepe…

- Unul dintre micuții jucatori a murit într-un accident pe Autostrada Vestului, iar un altul se afla internat la Terapie Intensiva. În accidentul provocat de un inconștient care a condus pe contransens pe Autostrada Vestului au fost implicați și doi fotbaliști de la echipa de copii…

- Grupele de copii 2009, 2010, 2011 și 2012 de la clubul de fotbal Sticla Arieșul Turda au participat, la finele saptamanii trecute, la turneul de fotbal Cupa Juniorul, de la Cluj-Napoca. Pentru cei de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!