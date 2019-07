Stiri pe aceeasi tema

- ​Dan Petrescu a vorbit mai mult de adversari la conferinta de presa de dupa meciul Astana vs CFR Cluj, scor 1-0. Antrenorul ardelenilor a fost suprins de valoarea jucatorilor oaspetilor, iar printre nominalizati s-a numarat si Dorin Rotariu, scrie Mediafax.Champions League, preliminarii: Astana…

- Dan Petrescu (51 de ani) a susținut astazi o conferința de presa in care a vorbit despre tot ce se intampla in aceste zile la CFR Cluj, dar a comentat și declarațiile impresarului lui Adam Lang. „Am vazut o declaratie a impresarului care m-a deranjat. Nu e adevarat ce s-a intamplat. Cand am venit aici…

- Dan Petrescu a decis sa se intoarca la CFR Cluj, in primavara acestui an, dupa ce și-a reziliat contractul cu Guizhou Hengfen. Soția sa, Adriana Petrescu, a ramas cu fiica lor in Dubai.

- Adrian Porumboiu, fostul finanțator de la FC Vaslui, susține ca a incercat de mai multe ori sa-l aduca antrenor pe Dan Petrescu, insa n-a reușit. Omul de afaceri ar fi facut și o concesie și spune ca nu s-ar fi bagat peste deciziile tehnicianului sau. „CFR merita titlul, a fost cea mai buna echipa.…

- Oamenii s-au gandit dintotdeauna cum sa-și prelungeasca viața, ce stil de viața sa adopte pentru a trai cat mai mult. Raspunsurile clasice la care se gandesc cei mai mulți sunt "genele bune" sau o dieta sanatoasa. Mai exista și alte aspecte care pot prelungi viața omului. Asta arata un studiu realizat…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 1-0, ca s-a hotarat dimineata sa-l foloseasca titular pe George Tucudean, jucator care a revenit dupa o perioada de pauza, informeaza News.ro.Citește și; Antrenorul echipei Juventus,…

- Gigi Becali și-a criticat echipa pentru egalul de la CFR Cluj, scor 0-0, din etapa a 5-a din play-off. N-a scapat nici Mihai Teja. „CFR a avut un meci mort. Daca jucau, ne dadeau doua-trei goluri. Noi parca eram toți amorțiți. Voiam sa vad atitudine, ca tot spunea Mihai Teja ca am avut atitudine. Eu…

- CFR Cluj și FCSB au terminat la egalitate, scor 0-0, intr-un derby de dat uitarii, fara vreun șut pe poarta. Cornel Dinu a analizat partida in direct la GSP Live. Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 „N-avea cum sa ne ia somnul. Suferim cand vedem astfel de chinuri ale fotbalului. S-a ajuns…