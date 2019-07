Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, marti, ca in partida cu Maccabi Tel Aviv, din prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, formatia sa va intalni, practic, nationala statului Israel, pentru ca oaspetii au 14 jucatori in lot de la primele doua selectionate.…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, marti, ca in partida cu Maccabi Tel Aviv, din prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, formatia sa va intalni, practic, nationala statului Israel, pentru ca oaspetii au

- CFR Cluj și Maccabi Tel Aviv se infrunta miercuri, de la 21:00, in turul II preliminar al Ligii Campionilor. Prima manșa va fi condusa de spaniolul Jose Maria Sanchez Martinez (36 de ani). CFR Cluj - Maccabi va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 1. Returul din Israel se joaca marți,…

- Echipele romanesti si-au aflat, luni, posibilele adversare din turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, in urma tragerii la sorti efectuate la Nyon. Astfel, CFR Cluj, daca va fi eliminata de Maccabi Tel Aviv din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, va juca in…

- CFR Cluj a reusit sa invinga pe Astana, din Kazahstan, cu scorul de 3-1, in aceasta seara, pe stadionul din "Gruia", si s-a calificat in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, acolo unde se vor duela cu israelienii de la Maccabi Tel Aviv.

- CFR Cluj s-a calificat in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-1), formatia Astana din Kazahstan, in mansa a doua a turului I preliminar. In prima mansa, Astana a castigat cu 1-0. In faza urmatoare, CFR Cluj va evolua cu…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Nur-Sultan, inaintea partidei de marti din prima mansa a turului I preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, ca important pentru elevii sai este sa intre repede in joc iar la final sa obtina un rezultat…

- Echipa CFR Cluj va întâlni formatia israeliana Maccabi Tel Aviv în turul doi preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece în prima runda de formatia Astana, transmite News.ro.Daca va ajunge în turul doi preliminar, CFR Cluj va juca prima mansa acasa, la 23 sau 24…