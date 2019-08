CFR Cluj, campioana Romaniei, esta la un pas sa-l transferepe atacantul ivorian Lacina Traore, 29 de ani. Dupa mai multe saptamani in care a fost in probe la CFR Cluj, Lacina Traore ar urma sa semneze un contract pe doi ani, cu opțiune de prelungire pe inca un an, potrivit Prosport. Astfel, Traore revine la CFR dupa 8 ani, echipa care l-a vandut in februarie 2011 pentru 6 milioane de euro. ...