Un mare spital timișean e într-o grea suferință

Potrivit managerului unității sanitare, Erwin Floroni, investițiile financiare trebuie să fie justificate, iar lipsa pacienților a dus deja ... The post Un mare spital timișean e într-o grea suferință appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]