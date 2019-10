Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a efectuat o singura modificare in formatia aliniata joi seara in partida cu Celtic, de la Glasgow, din Grupa E a Europa League la fotbal, fata de partida din august, din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.

- FOTO – Arhiva CFR Cluj se pregateste sa o intalneasca pentru a treia oara in acest sezon pe Celtic Glasgow. De data aceasta cele doua formatii se vor duela in grupele Europa League, iar meciul tur va fi pe terenul scotienilor joi, 3 octombrie, de la ora 22:00, potrivit Mediafax. Celtic nu are amintiri…

- BBC Sport a prefațat duelul din Liga Campionilor dintre Celtic și CFR Cluj, prezentand o declarație de-ale lui Dan Petrescu (51 de ani) inaintea duelului cu scoțienii. Cele doua echipe au remizat in tur, scor 1-1 Caștigatoarea acestei duble manșe va juca in play-off-ul Ligii Campionilor cu Slavia Praga…

- Fundașul campioanei Andrei Burca este optimist inaintea returului de diseara cu Celtic. Cele doua echipe au remizat in tur, scor 1-1 Caștigatoarea acestei duble manșe va juca in play-off-ul Ligii Campionilor cu Slavia Praga Invinsa merge in play-off-ul Europa League, unde va intalni Sheriff Tiraspol…

- CFR Cluj joaca marți seara, de la ora 21.45, in infernul de pe Celtic Park cel mai important meci al sezonului. Miza este calificarea in play-off-ul Ligii Campionilor, ultimul hop inaintea dublei decisive cu Slavia Praga pentru grupele UCL. Campioana Romaniei este conștienta ca are o misiune infernala,…

- Clujenii au ajuns la Glasgow luni seara, in jurul orei 18:00. Celtic - CFR se joaca marți, de la ora 21:45 și va fi liveTEXT pe GSP.ro Cele doua echipe au remizat in tur, scor 1-1 Caștigatoarea acestei duble manșe va juca in play-off-ul Ligii Campionilor cu Slavia Praga Invinsa merge in play-off-ul…

- Neil Lennon, antrenorul lui Celtic, s-a aratat extrem de mulțumit de rezultatul de egalitate reușit pe terenul lui CFR Cluj, 1-1, din turul trei preliminar al Ligii Campionilor și l-a laudat pe Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor. Returul se va juca marți, 13 august, de la ora 21:45; Caștigatoarea…

- CFR Cluj intalnește Celtic in aceasta seara, in cadrul turului III preliminar al Ligii Campionilor, iar elevii lui Dan Petrescu sunt increzatori. Meciul se joaca de la ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Returul se va juca marți, 13 august, de la ora 21:45; Caștigatoarea acestei duble manșe va juca…