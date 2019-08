Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor, dupa ce a invins-o pe Celtic, scor 4-3, in Scoția, iar Dan Petrescu a dezvaluit cum și-a motivat jucatorii inainte de meci. CFR Cluj va juca in play-off-ul Ligii Campionilor cu Slavia Praga Partidele din play-off se joaca pe 20 august, in Gruia,…

- CELTIC - CFR CLUJ // Au mai ramas 24 de ore pana la startul returului dintre Celtic și CFR Cluj. Dupa 1-1 in tur, formația lui Dan Petrescu incearca sa realizeze miracolul și sa obțina victoria pe terenul atat de ostil de la Glasgow. Preziua meciului a fost una specific englezeasca, in care reprize…

- Impresarul Bogdan Apostu a fost invitatul lui Victor Vrinceanu la GSP LIVE și a vorbit, printre altele, despre șansele echipei CFR Cluj la calificarea in ultimul tur preliminar al Ligii Campionilor. „Mie mi s-a parut ca CFR a aratat ca o echipa care merita sa fie in grupele unei competiții europene.…

- Neil Lennon, antrenorul lui Celtic, s-a aratat extrem de mulțumit de rezultatul de egalitate reușit pe terenul lui CFR Cluj, 1-1, din turul trei preliminar al Ligii Campionilor și l-a laudat pe Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor. Returul se va juca marți, 13 august, de la ora 21:45; Caștigatoarea…

- CFR Cluj intalnește Celtic in aceasta seara, in cadrul turului III preliminar al Ligii Campionilor, iar elevii lui Dan Petrescu sunt increzatori. Meciul se joaca de la ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Returul se va juca marți, 13 august, de la ora 21:45; Caștigatoarea acestei duble manșe va juca…

- Mario Camora, capitanul portughez al lui CFR Cluj, este convins ca el și coechipierii pot rasturna calculele care-i dau pe scoțieni favoriți sa ajunga in play-off-ul Ligii Campionilor. Campioana Romaniei este la doi pași de grupele celei mai importante competiții intercluburi de pe continent. Dupa…

- CFR Cluj a remizat cu Maccabi Tel-Aviv, scor 2-2 (1-0 in tur) in preliminariile Ligii Campionilor și s-a calificat in turul III, unde va juca impotriva celor de la Celtic. Vezi AICI desfașurarea partidei Lucian Goian (36 de ani) a vorbit despre prestația CFR-ului in dubla manșa cu Maccabi Tel-Aviv și…

- CFR Cluj a trecut de Maccabi Tel Aviv, scor 1-0, in prima manșa a „dublei" din turul II preliminar al Ligii Campionilor. Dan Petrescu (51 de ani) a dezvaluit stadiul discuțiilor cu Mihai Butean și Lacina Traore. Vezi AICI desfașurarea partidei Dupa ce s-a plans de programul dificil din aceasta perioada,…