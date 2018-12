Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a remizat, pe teren propriu, scor 2-2, cu Gaz Metan Mediaș intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii 1. Clujenii au fost conduși cu 0-2, au egalat in minutul 87, dar nu au reușit sa caștige meciul dupa ce Culio a trimis in bara din penalti, in ultimul minut din prelungiri. CFR ramane lider, cu…

- Selectionatele de fotbal Under-21 ale Romaniei si Belgiei au terminat la egalitate, 3-3 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, intr-un meci amical in care tricolorii au punctat de doua ori in ultimele minute.

- Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, in primul meci din etapa a 15-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii...

- Bihoreanul George Puscas a revenit la nationala de tineret dupa suspendarea pricinuite de cartonasul rosu primit la meciul tur cu Tara Galilor si a facut-o cum stie el mai bine, cu gol pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca.

- Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 1-1 (1-1), sambata seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in etapa a 11-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin...

- Gaz Metan Medias a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 1-0 (0-0), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ely Fernandes (90+1), dupa o lovitura libera executata de Nasser Chamed. Gaz Metan a ratat un penalty in min.…

- Meciul Romania - Tara Galilor, din preliminariile Campionatului European Under-21 din 2019, va avea loc la Cluj-Napoca, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", a anuntat Federatia Romana de Fotbal. Reprezentativa Under 21 a Romaniei, lider in grupa de calificare la EURO 2019, mai are…

- Partida nationalei Under 21 a Romaniei cu Tara Galilor, programata la 12 octombrie, de la ora 19:00, se va disputa la Cluj-Napoca, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, informeaza frf.ro, conform news.ro.Cele trei jocuri ale Romaniei de acasa din calificari s-au disputat la Ovidiu, pe stadionul…