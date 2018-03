Stiri pe aceeasi tema

- BARCELONA CHELSEA TELEKOM SPORT LIVE STREAM ONLINE VIDEO CHAMPIONS LEAGUE. Barcelona si Chelsea au remizat in tur, pe Stamford Bridge. Chelsea a deschis scorul in minutul 62 prin Willian, insa Messi a reusit sa egaleze in minutul 75 pentru Barcelona. BARCELONA CHELSEA se joaca, miercuri, de la ora…

- LIGA CAMPIONILOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO TV TELEKOM SPORT MANCHESTER UNITED - FC SEVILLA. FC Sevilla a ajuns o singura data in sferturile de finala din LIGA CAMPIONILOR, acum 60 de ani (a fost eliminata atunci de Real Madrid). Manchester United – FC Sevilla (in tur, 0-0), ora 21:45 LIVE…

- FCSB - VIITORUL CONSTANȚA LIVE in LIGA I. ONLINE STREAM DIGI, DOLCE - VIDEO. Echipa de fotbal FCSB intalneste, duminica, de la ora 20,45, pe teren propriu, formatia FC Viitorul, intr-o partida contand...

- FCSB VIITORUL LIVE ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Istvan Kovacs va arbitra meciul FCSB VIITORUL LIVE ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT, ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene. In sezonul regulat, VIITORUL a caștigat meciul din tur, cu scorul de 1-0, iar in…

- FCSB (STEAUA) - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. TELEKOM SPORT LIVE STREAMING. Primul derby al play-off-ului se joaca duminica, de la ora 20:45. De la precedentul FCSB - Viitorul din play-off-ul Ligii 1, steliștii au pierdut 10 jucatori, in timp ce de la Viitorul au plecat 8 fotbaliști.…

- FCSB este sub presiune: ”La noi se intampla multe accidente!” In prima etapa a play-off-ului, FCSB va avea, duminica, pe Arena Naționala, un meci complicat in compania campioanei Romaniei, FC Viitorul. FCSB se afla in acest moment sub presiunea rezultatului. Este obligata sa caștige, astfel se depareaza…

- CSU CRAIOVA ASTRA GIURGIU LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Arbitrul Alexandru Tudor va conduce la centru meciul CSU Craiova - Astra Giurgiu, care se va disputa, sambata, de la ora 20:45, LIVE STREAM ONLINE VIDEO la DIGI SPORT si TELEKOM SPORT. Alexandru Tudor va fi ajutat de asuistentii…

- CFR Cluj a caștigat cu greu meciul cu CSM Poli Iași, 2-1, cu un gol marcat in minutul 90+3. Dupa meci, Bogdan Mara, directorul sportiv al CFR-ului, a facut scandal și l-a acuzat pe arbitrul Iulian Calin ca l-a eliminat intenționat pe Dan Petrescu, care nu va sta pe banca la meciul cu FCSB. "Exista cu…

- CFR CLUJ-POLI IAȘI ONLINE STREAM LIVE DIGISPORT TELEKOM SPORT VIDEO. Liga Profesionista de Fotbal a stabilit, joi, programul partidelor amanate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, primul meci din faza play-off-ului Ligii I, editia 2017-2018, fiind CFR Cluj - CSM Poli Iasi, care va avea…

- LIVE CFR CLUJ CSM POLI IASI ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Iulian Calin va arbitra meciul CFR CLUJ CSM POLI IASI, ajutat de asistentii George Neacsu si Gabriel Stroe. CFR CLUJ - CSM POLI IASI se joaca, joi, de la ora 20:45, LIVE ONLINE STREAM VIDEO la DIGI SPORT si DOLCE SPORT.…

- CFR Cluj joaca in aceasta seara primul meci din play-off, urmand sa primeasca vizita lui Poli Iași. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 20:45, CFR Cluj - Poli IașiClick AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: CFR Cluj: Arlauskis…

- AC MILAN-ARSENAL LONDRA ONLINE STREAM LIVE TELEKOM SPORT VIDEO Antrenorul echipei engleze de fotbal Arsenal, Arsene Wenger, a declarat ca nu-si face griji ca va fi demis, in ciuda celor sase infrangeri suferite de elevii sai in cele 12 meciuri disputate in acest an, informeaza BBC. AC MILAN-ARSENAL…

- MANCHESTER CITY - FC BASEL LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM SPORT STREAM CHAMPIONS LEAGUE Manchester City trebuie sa domine pe termen lung fotbalul englez si cel european pentru a fi comparat cu FC Barcelona, a declarat Pep Guardiola, antrenorul "cetatenilor", care a pregatit si echipa catalana, scrie Reuters. …

- PSG - REAL MADRID LIVE in Liga Campionilor. ONLINE STREAM PROTV TELEKOM SPORT - VIDEO. PSG porneste cu sansa a doua in fata lui Real, care s-a impus in tur, la Madrid, cu 3-1, LIVE VIDEO pe PRO TV și TELEKOM SPORT și ONLINE STREAM pe aplicație, de la 21:45. Partida dintre Paris Saint-Germain…

- CHAMPIONS LEAGUE. LIVERPOOL - FC PORTO ONLINE STREAM LIVE TELEKOM SPORT VIDEO. Liverpool, care a realizat beneficii de 39 milioane lire sterline (44 milioane euro) in sezonul trecut (2016-2017), va incerca sa se intareasca in teren, au anuntat joi conducatorii clubului englez de fotbal. CHAMPIONS…

- CHAMPIONS LEAGUE. PSG-REAL MADRID ONLINE STREAM LIVE PRO TV TELEKOM SPORT VIDEO Dani Alves si Neymar si-au promis sa ajunga ''cat mai departe'' in Liga Campionilor, a declarat luni fundasul dreapta brazilian referitor la coechipierul si compatriotul sau accidentat, cu o zi inainte de returul…

- LIVE PRO TV PSG REAL MADRID 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT. Marele meci PSG REAL MADRID 2018 va fi arbitrat de Felix Brych, ajutat de asistentii Mark Borsch si Stefan Lupp, de aditionalii Bastian Dankert si Marco Fritz, si de rezerva Markus Hacker (toti din Germania). PRO TV si TELEKOM…

- PSG REAL MADRID 2018 LIGA CAMPIONILOR. In tur, REAL MADRID s-a impus cu 3-1 in fata lui PSG. PRO TV si TELEKOM SPORT transmit, marti, de la ora 21:45, PSG REAL MADRID 2018 LIVE VIDEO STREAM ONLINE. PSG REAL MADRID 2018 LIGA CAMPIONILOR. In sezonul 1992-1993, PSG a mai intors rezultatul de…

- AC MILAN - INTER MILANO LIVE in SERIE A. ONLINE STREAM DIGI SPORT - VIDEO. DERBY DELLA MADONNINA a fost REPROGRAMAT dupa ce toate meciurile din SERIE A de azi au fost amanate, ca urmare a decesului capitanului Fiorentinei, Davide Astori. AC MILAN - INTER MILANO LIVE in SERIE A. ONLINE STREAM…

- MANCHESTER CITY - CHELSEA LIVE. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Partida din etapa a 29-a a PREMIER LEAGUE este LIVE VIDEO pe TELEKOM și ONLINE STREAM pe aplicație de la ora 18:00. Partida NU este transmisa de EUROSPORT. Inaintea meciului de duminica Manchester City - Chelsea, din etapa…

- CSM BUCURESTI MIDTJYLLAND LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. CSM BUCURESTI are sanse minime de a mai termina pe locul 1, dar trebuie sa castige meciul cu MIDTJYLLAND pentru a juca in ultima etapa, in deplasare, cu Rostov Don, pentru locul 2. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, duminica,…

- HERMANNSTADT (SIBIU) - FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO STREAM ONLINE TELEKOM SPORT DIGISPORT Partidele din prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii I la fotbal, programate la sfarsitul acestei saptamani, au fost amanate din cauza vremii nefavorabile, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, secretarul…

- DIGI SPORT LIVE GYOR CSM BUCURESTI LIVE VIDEO STREAM ONLINE TELEKOM SPORT. GYOR - CSM BUCURESTI va fi un duel intre ultimele doua castigatoare ale Ligii Campionilor. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, luni, de la ora 20:00, GYOR CSM BUCUERSTI LIVE VIDEO STREAM ONLINE. GYOR - CSM BUCURESTI…

- TELEKOM - 6 NATIONS. IRLANDA - ȚARA GALILOR LIVE in Turneul celor Șase Națiuni. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Irlanda are meci greu, sambata, cu Țara Galilor, in Turenul celor Șase Națiuni. Partida este LIVE VIDEO pe Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicație, de la ora 16:15. Irlanda,…

- ALL STAR GAME 2018 LIVE STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT. NBA ALL STAR GAME 2018 se anunta cu adevarat impresionant. E plin de premiere si de nume grele care vor incerca sa ofere show total. TELEKOM SPORT transmite, de la ora 3:00, ALL STAR GAME 2018 LIVE STREAM ONLINE VIDEO. ALL STAR GAME 2018…

- LIVE DINAMO FCSB STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Marius Avram va arbitra meciul DINAMO FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT, programat, duminica, de la ora 20:45. El va fi ajutat de asistentii Adrian Ghinguleac si Mircea Orbulet, si de rezerva Adrian Comanescu. DIGI…

- Vasile Miriuta are motive serioase de ingrijorare inainte de meciul de azi cu FCSB. Antrenorul lui Dinamo se confrunta cu probleme de lot, dupa ce mai multi fotbalisti importanti s-au plans de probleme medicale. Cativa dintre fotbalistii dinamovisti s-au imbolnavit in aceasta saptamana, iar…

- ROMANIA-SPANIA LIVE ONLINE STREAM VIDEO TELEKOM SPORT. Capitanul nationalei de rugby a Spaniei, Jaime Nava, spune ca partida de duminica, impotriva Romaniei, va fi una ''istorica'' pentru echipa sa, care se poate apropia foarte mult de calificarea la Cupa Mondiala din 2019. ROMANIA-SPANIA LIVE ONLINE…

- CFR CLUJ - ASTRA GIURGIU LIVE in Liga I. ONLINE STREAM Digi Telekom Sport - VIDEO. CFR CLUJ și ASTRA GIURGIU se infrunta azi pe stadionul Dr. Constantin Radulescu, de la ora 20:45. Partida este LIVE VIDEO pe Digi Sport și Telekom și ONLINE STREAM pe aplicații. CFR CLUJ incearca sa termine…

- FCSB (STEAUA) - LAZIO ROMA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT FCSB "este putin Juventus a Romaniei", a afirmat antrenorul italian Cristiano Bergodi inaintea meciului de joi cu Lazio Roma, de la Bucuresti, din mansa intai a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal. FCSB (STEAUA)…

- LIVE FCSB LAZIO STREAM VIDEO ONLINE EUROPA LEAGUE PRO TV TELEKOM SPORT. FCSB - LAZIO va fi arbitrat de Deniz Aytekin, ajutat de asistentii Eduard Beitinger si Rafael Foltyn, de aditionalii Daniel Siebert si Benjamin Brand, si de rezerva Marco Achmuller (toti din Germania). PRO TV si TELEKOM SPORT…

- FCSB LAZIO LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO TV TELEKOM SPORT. Gigi Becali a declarat ca are incredere in echipa sa si spune ca FCSB va castiga meciul cu LAZIO. "O sa batem. Cea mai mare miza e cresterea cotei jucatorilor in meciul asta. Daca nu ma gandesc la bani nu ajung sa joc cu ei, daca nu ai bani…

- LIVE REAL MADRID PSG STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT. Meciul Real Madrid - PSG, din Champions League, se joaca, miercuri, pe" Santiago Barnabeu", in prima manșa a optimilor de finala din Liga Campionilor, LIVE STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT. LIVE REAL MADRID PSG STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM…

- REAL MADRID PSG. Meciurile dintre Real Madrid si PSG sunt de genul care pot marca un sezon intreg. Vom juca in fata unei mari echipe cu jucatori excelenti, pe care ii respectam mult. Dar noi am demonstrat ca avem un grup foarte puternic, unit cu multa experienta in aceasta competitie", a declarat…

- MONICA NICULESCU MARIA SHARAPOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT. MONICA NICULESCU, 92 WTA, a ajuns pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, in timp ce MARIA SHARAPOVA, 41 WTA a primit un wild-card. DIGI SPORT transmite, de la ora 15:30, MONICA NICULESCU MARIA SHARAPOVA LIVE STREAM…

- UNIVERSITATEA CRAIOVA-SEPSI LIVE in Liga I ONLINE STREAM DIGI TELEKOM SPORT-VIDEO Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca CSU Craiova are sanse reale de a castiga campionatul, insa isi doreste ca echipa sa sa iasa invingatoare…

- LIVE CSU CRAIOVA SEPSI VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Andrei Antonie va arbitra meciul CSU CRAIOVA SEPSI LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Acesta va fi ajutat de asistentii Bogdan Gheorghe și Gabriel Birjac, in timp ce Dragoș Istrate este rezerva. DIGI SPORT si TELEKOM…

- LIVE ONLINE FCSB CFR CLUJ 2018 STREAM VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. FCSB - CFR CLUJ LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT este arbitrat de Marcel Birsan, ajutat de asistentii Valentin Avram si Mircea Grigoriu, in timp ce Iulian Calin este rezerva. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit,…

- IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS Pentru linia a treia irlandeza Josh van der Flier, sezonul s-a incheiat, din cauza unei accidentari la un genunchi, a anuntat luni Federatia irlandeza de rugby (IRFU). IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS…

- LIVE ONLINE DIGI SPORT ROMANIA CANADA FED CUP LIVE VIDEO STREAM ONLINE TELEKOM SPORT. ROMANIA a invins CANADA in FED CUP cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, cand a promovat in Grupa Mondiala I. "Tricolorele" mai au o victorie, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale. DIGI…

- Ce spune Dan Petrescu despre meciul FCSB – CFR Cluj: ”La Steaua e simplu: daca nu castigi campionatul, pleci”. Dan Petrescu spune ca Nicolae Dica este criticat pe nedrept, deoarece antrenorul FCSB-ului este in grafic cu toate obiectivele stabilite de club. Petrescu a subliniat din nou ca nu este o drama…

- LIVE DIGI SPORT TELEKOM SPORT DINAMO CSU CRAIOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE. Meciul DINAMO - CSU CRAIOVA va fi arbitrat de Ovidiu Hategan, ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, in timp ce Iulian Dima va fi rezerva. Nicolae Grigorescu este observatorul partidei DINAMO CSU CRAIOVA…

- LIVE DIGI SPORT TELEKOM SPORT MIDTJYLLAND CSM BUCURESTI LIVE VIDEO STREAM ONLINE. CSM BUCURESTI iși continua parcursul in grupele principale ale Ligii Campionilor cu o partida in deplasare, cu MIDTJYLLAND, programata duminica, de la ora 16:00. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit MIDTJYLLAND CSM…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- UPDATE Partida a fost amânata pentru 06.50. Ea se va disputa dupa terminarea meciului de pe tabloul masculin dintre Chang și Sandgren. SIMONA HALEP-KAROLINA PLISKOVA ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT Caroline Wozniacki (Danemarca), a doua favorita, si Karolina Pliskova (Cehia), a sasea…

- DIGI SPORT LIVE SIMONA HALEP IRINA BEGU LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT SHENZHEN. Meciul de simplu dintre Simona Halep si Irina Begu se va juca vineri, de la ora 8:00, LIVE VIDEO STREAM ONLINE la DIGI SPORT. Cele doua vor disputa de la ora 4:00 meciul de dublu, unde vor intalni, tot in semifinale,…

- LIVE VIDEO TELEKOM SPORT REAL MADRID FC BARCELONA LIVE VIDEO STREAM ONLINE. REAL MADRID si FC BARCELONA au ajuns la cel de-al 236-lea "El Clasico" din istorie, luand in calcul doar jocurile oficiale. REAL MADRID are 95 de victorii, FC BARCELONA are 91, iar alte 49 de meciuri REAL MADRID FC BARCELONA…