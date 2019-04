Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, spera ca meciul de luni, cu AFC Astra Giurgiu, sa aduca prima victorie a formatiei sale in play-off-ul Ligii I de fotbal. "Stiti cu totii ca ne-am dorit sa ajungem in play-off. Cred eu ca a fost un an istoric, impreuna cu acesti…

- * Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, din preliminariile EURO 2020, se va juca pe Arena Nationala din Bucuresti, in data de 5 septembrie, de la ora 21:45, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. * Australianul Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, alaturi de care aceasta…

- CFR Cluj a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a treia a fazei play-off a Ligii I de fotbal. La primul meci oficial de la revenirea antrenorului Dan Petrescu, CFR Cluj a castigat prin golul marcat de Mihai Bordeianu…

- Comisia Centrala a Arbitrilor l-a desemnat pe Andrei Florin Chivulete (Bucuresti) sa oficieze partida Sepsi Sfantu Gheorghe – „U“ Craiova, programata astazi, de la ora 20.30, din etapa a doua a play-off-ului Ligii I. Acesta va fi ajutat la cele ...

- Campioana CFR Cluj a invins-o pe Sepsi OSK Sf. Gheorghe cu scorul de 3-1 (1-0), sambata seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in primul meci din faza play-off a Ligii I de fotbal. CFR a deschis scorul dupa doar 20 de secunde, printr-un gol marcat…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, marti, ca au fost puse in vanzare, in sistem on-line, biletele pentru prima partida din preliminariile EURO 2020 pe care echipa nationala de fotbal a Romaniei o va disputa la Cluj-Napoca impotriva selectionatei Insulelor Feroe, iar cel mai ieftin tichet de intrare…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Mihai Teja, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa are toate atuurile pentru a castiga partida de pe teren propriu cu Universitatea Craiova din etapa a 25-a a Ligii I. "Este un meci important pentru noi, intalnim o echipa buna,…

- Comisia Centrala a Arbitrilor a desemnat brigada care va oficia intalnirea dintre FC Viitorul și Universitatea Craiova, programata astazi, de la ora 20.00, la Ovidiu – Constanța, din etapa a 22-a a Ligii I. Astfel, confruntarea va fi condusa de ...