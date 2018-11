Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (1-0), echipa FC Voluntari, in etapa a 17-a a Ligii 1. Ardelenii s-au desprins in varful clasamentului, avand cu cinci puncte mai mult fața de FCSB, ocupanta locului secund (inca nu a evoluat in aceasta etapa), iar Voluntari ramane pe ultimul…

- CFR Cluj a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (1-0), echipa FC Voluntari, in etapa a XVII-a a Ligii I. Atacantul George Tucudean a marcat in minutele 26, 56 si 62. Manea a inscris golul al patrulea, in minutul 84, iar Valentin Costache si-a trecut in palmares prima sa reusita pentru…

- CFR CLUJ - VOLUNTARI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Liderul campionatului, CFR Cluj, primeste vizita ultimei clasate, FC Voluntari, vineri, la 20:00, in etapa a 17-a a Ligii 1. Meciul va fi transmis in direct la DIGI sPORT 1, LOOK pLUS, Telekom Sport 1, iar cele mai importante faze se vor regasi,…

- Liderul CFR Cluj se poate distanța in aceasta seara de principalele urmaritoare. Campioana en-titre joaca pe teren propriu cu Dunarea Calarași, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 21:00 »…

- Seria surprizelor din etapa a XI-a a Ligii I a continuat cu cea mai boacana. Duminica seara pe stadionul care poarta numele unui mare stelist, "Anghel Iordanescu" din Voluntari, echipa FCSB a fost invinsa cu 0-1 de catre Concordia Chiajna. Formatia pregatita pe foaie de Nicolae Dica pastreaza dupa aceasta…

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, cu scorul de 2-0, echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din Liga I, ce a avut loc la Voluntari, scrie Mediafax.Golurile au fost marcate de Man in minutul 8 si Tanase in minutul 45. Cu aceasta victorie, FCSB a revenit pe primul loc in clasamentul…

- Meciurile Concordia Chiajna - FC Viitorul Constanta si FC Voluntari - FC Botosani se anunta a fi cele mai interesante dueluri din saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la Casa Fotbalului. Detinatoarea trofeului, Universitatea…

- Cu o pauza competitionala ceva mai lunga, in conditiile in care meciul cu Chindia Targoviste, contand pentru etapa a cincea a Ligii 2 Casa Pariurilor, a fost amanat ( pentru miercuri, 12 septembrie, de la ora 19.30, pe “Ilie Oana”), petrolistii au putut pregati in detaliu confruntarea din campionat…