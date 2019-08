Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj, campioana Romaniei, a efectuat in aceasta seara ultimul antrenament inaintea primei manșe cu Celtic Glasgow, contand pentru turul III al preliminariilor Champions League. CFR Cluj - Celtic se joaca miercuri, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport și TV Digi Sport.…

- Antrenorul echipei de fotbal Celtic Glasgow, Neil Lennon, a declarat, luni, ca meciul de miercuri cu CFR Cluj, din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, va fi cel mai important test din acest debut de sezon pentru campioana Scotiei, potrivit site-ului oficial al clubului. ''Imi…

- FC Voluntari și Poli Iași joaca de la 18:00 in primul meci al zilei din etapa a 4-a din Liga 1. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. liveTEXT de la 18:00 » FC Voluntari - Poli Iași Click AICI pentru live + statistici Echipe probabile:…

- Maccabi Tel Aviv - CFR Cluj, manșa decisiva a turului II preliminar din Liga Campionilor, se joaca azi, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 1. CFR Cluj a caștigat manșa tur, scor 1-0, gol Omrani Caștigatoarea acestui duel joaca in turul III preliminar cu Celtic Glasgow (Scoția)…

- CFR Cluj va evolua in prima mansa din turul doi preliminar al Champions League, in timp ce FCSB, Craiova si Viitorul vor juca in turul doi preliminar al Europa League. CFR Cluj si-a aflat adversara din turul trei preliminar al Champions League Meciurile vor fi televizate in Romania,…

- CFR Cluj și-a aflat adversara din turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Astfel, daca va trece de Maccabi Tel Aviv, campioana Romaniei o va intalni pe caștigatoarea dintre Celtic Glasgow (campioana Scoției) și Nomme Kalju (campioana Estoniei).Meciul tur se va disputa pe 6/7 august, in…

- CFR Cluj și Poli Iași se dueleaza sambata, in prima etapa a noului sezon de Liga 1. Meciul se va juca in Gruia, de la ora 21:00 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- CFR Cluj - CSU Craiova, meciul care poate decide titlul in Liga 1, se joaca azi, de la ora 21:00, liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport 3 și TV Digi Sport 1. Echipa lui Dan Petrescu mai are nevoie de un singur punct pentru a-și adjudeca titlul pentru al doilea…