- CFR Cluj a caștigat, scor 3-1, meciul disputat pe teren propriu cu FC Viitorul și este foarte aproape de a cuceri un nou titlu de campioana a Romaniei. In opinia lui Mircea Radulescu, acesta partida a facut o buna propaganda fotbalului: ”Prima remarca remarca: pe masura ce ne apropiem de finalul campionatului,…

- CFR Cluj a caștigat meciul cu Viitorul, scor 3-1, și a facut un nou pas imens in lupta pentru titlu. FCSB și CSU Craiova pastreaza șanse matematice. FCSB și CSU Craiova au beneficiat de rotunjire la intrarea in play-off. In caz de egalitate de puncte cu CFR Cluj, ambele ar pierde titlul. CFR e la mana…

- Formația antrenata de Dan Petrescu a câștigat cu 1-0 partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, fiind al noualea meci din actualul sezon în care se impune cu acest scor. CFR a acumulat 41 de puncte și are un avans de cinci puncte fața de FCSB dupa ce trupa bucureșteana a remizat, 1-1, la Ovidiu,…

- CSU Craiova a jucat din nou in fața propriilor suporteri cu CFR Cluj, dupa doua meciuri consecutive in care a pierdut: 2-3 in play-off cu FCSB și 1-2 in Cupa Romaniei cu Viitorul. Suporterii oltenilor n-au mai suportat situația de la club și in timpul meciului cu CFR Cluj, incheiat 0-0, au afișat doua…

- Selectionerul Suediei, Janne Andersson, a declarat, vineri, ca Romania este o nationala care ca grup este puternica si a fost impresionanta anul trecut. El este de parere insa ca daca Suedia va juca la adevaratul sau potential, va putea castiga fiecare meci, informeaza News.ro.Citește și:…

- CHINA. Guizhou Zhicheng, echipa antrenata de Dan Petrescu, a remizat cu Liaoning Kaixin, scor 0-0, in prima etapa din liga secunda. Dan Petrescu a fost in discuții avansate cu CFR Cluj pentru a reveni in Romania, insa chinezii n-au vrut sa-i dea drumul. Mai mult, șefii lui Petrescu l-au anunțat pe roman…

- Bogdan Mara, directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, se afla in China și l-a convins pe Dan Petrescu sa revina in Gruia. Potrivit Digi Sport, Petrescu și-a incheiat marti conturile cu Guizhou și a batut palma cu oficialii formației clujene. CFR Cluj (48p) este lider in Liga 1, cu doua…

- Formatia din Gruia isi face un obicei din a schimba componenta bancii tehnice, daca exista o serie de trei meciuri nereusite. Ceea ce s-a intamplat, in vara, cu Edward Iordanescu, s-a repetat acum cu Toni Conceicao.