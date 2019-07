Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate, 2-2 (2-1), cu formatia israeliana Maccabi Tel Aviv, marti seara, la Netanya, in mansa secunda a turului al doilea preliminar. Pentru campioana Romaniei au punctat Juan Culio (19 – penalty)…

- * CFR Cluj o poate infrunta pe Celtic Glasgow daca va trece de Maccabi Tel Aviv in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Nyon. Castigatoarea dintre CFR si Maccabi va juca in turul al treilea preliminar cu invingatoarea duelului dintre…

- CFR Cluj și Maccabi Tel Aviv se infrunta miercuri, de la 21:00, in turul II preliminar al Ligii Campionilor. Prima manșa va fi condusa de spaniolul Jose Maria Sanchez Martinez (36 de ani). CFR Cluj - Maccabi va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 1. Returul din Israel se joaca marți,…

- CFR Cluj s-a calificat in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-1), formatia Astana din Kazahstan, in mansa a doua a turului I preliminar. In prima mansa, Astana a castigat cu 1-0. In faza urmatoare, CFR Cluj va evolua cu campioana…

- Echipa CFR Cluj va intalni formatia israeliana Maccabi Tel Aviv in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece in prima runda de formatia Astana.Daca va ajunge in turul doi preliminar, CFR Cluj va juca prima mansa acasa, la 23 sau 24 iulie, si returul in deplasare, la 30 sau 31…