Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj va intalni, diseara (ora 21.00, Digi Sport, Look TV), Astana din Kazahstan, in mansa secunda a turului I preliminar al Ligii Campionilor. Partida a fost precedata de un episod rar intalnit la acest nivel.

- CFR Cluj joaca miercuri returul cu Astana, din preliminariile Ligii Campionilor. Dan Petrescu afirma ca se afla in fața celui mai greu meci pe care l-a avut pe banca „feroviarilor”. CFR Cluj a pierdut meciul tur cu 1-0, iar Astana se afla in plin campionat, ceea ce ii confera un statut peste cel al…

- Pentru a continua visul in cea mai tare competitie intercluburi de pe continent, ardelenii trebuie sa intoarca rezultatul din turul de la Astana, 0-1. Partida din a doua mansa se va juca, miercuri (ora 21.00, Digi Sport, Look TV).

- Ilie Dumitrescu a criticat prestația veteranilor CFR-ului cu Astana, 0-1 in turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, principalul vizat fiind Emmanuel Culio (35 de ani). Replica a venit de la directorul sportiv al campioanei. „Ne gandim sa-i prelungim contractul! In opinia noastra, Culio a jucat bine. Noi…

- CFR Cluj a pierdut primul meci din preliminariile Ligii Campionilor, scor 0-1 cu Astana, iar Ilie Dumitrescu (50 de ani) a gasit vinovatul. Vezi AICI detalii despre meci Fostul fotbalist a analizat jocul campioanei Romaniei și i-a criticat pe cei din conducerea clubului din Gruia, facand referire la…

- Astana - CFR Cluj, primul meci din turul I al preliminariilor Champions League, va fi, in cele din urma, transmis la TV in Romania. Look Plus e postul care va difuza partida. Partida tur dintre Astana și CFR se va disputa marți, 9 iulie, la Nur-Sultan, in Kazahstan, de la ora 16:00, pe Look Plus și…

- Astana, adversara celor de la CFR Cluj din turul I preliminar al preliminariilor Ligii Campionilor, a obținut vineri prima victorie dupa doua infrangeri consecutive in campionat, caștigand cu 2-0 in deplasarea cu Tobol. Partida tur dintre Astana și CFR se va disputa marți, la Nur-Sultan, in Kazahstan,…

- CFR Cluj va juca in primul tur preliminar al Ligii Campionilor cu Astana, iar Bogdan Mara s-a aratat nemulțumit de tragerea la sorți. Managerul general al campioanei a declarat ca ar fi preferat sa joace cu echipa romanilor Claudiu Keșeru și Cosmin Moți, Ludogorets, referindu-se la aspectul suprafeței…