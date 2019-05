CFR Cluj a sărbătorit titlul alături de LIDERI INTERLOPI. La petrecere a fost şi Vasile Dâncu Ioan Gheorghe Varga, zis Nelu Varga, finantatorul din umbra al lui CFR Cluj, a rezervat 80 de camere la Grand Hotel Italia. Printre invitații veniți de la București au fost și capi periculoși ai lumii interlope, scrie GSP. A doua zi dupa meciul cu CSU Craiova, pe contul de Facebook al lui Emil Mircea Baluș, zis "Mircea Nebunu", au aparut mai multe fotografii de la petrecerile date de CFR Cluj in 2018 și 2019, cu ocazia caștigarii campionatului. Mircea Nebunu este liderul temutului clan al Sportivilor. In 2004, el a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru "tentativa de omor calificat". … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16.05.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta au efectuat un numar de 5 perchezitii…

- CFR Cluj a caștigat al 5-lea titlu din istoria echipei, dupa victoria cu CSU Craiova, scor 1-0. Ardelenii s-au bucurat pentru trofeu pe gazon alaturi de propriii suporteri, apoi au mers la un restaurant de lux din Cluj unde au continuat petrecerea pe muzica de petrecere. Fotoreporterul Gazetei, Raed…

- La data de 17.04.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, Bucuresti, Ploiesti, Brasov si Craiova si ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ilfov efectueaza…

- Procurorii D.I.I.C.O.T. - Pitești și ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, București, Ploiești, Brașov și Craiova și ai Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Ilfov efectueaza, miercuri, 46 de percheziții domiciliare pe raza …

- Principalul suspect in dosarul de trafic de droguri in care este implicat si fiul lui Andrei Plesu, Mihai, este un cetatean britanic care, in activitatea infractionala, a fost ajutat de concubina sa romanca, au anuntat, vineri, procurorii DIICOT. Britanicul aproviziona mai multi dealeri, iar drogurile…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat un numar de 12 perchezitii…

- Corina Crețu cere clarificari Guvernului Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, îi cere premierului Viorica Dancila sa comunice Bruxelles-ului pozitia oficiala a guvernului de la Bucuresti în privinta celor trei spitale regionale de la Iasi, Cluj si Craiova. În…

- Compozitorul Doru Popovici a murit marti, 5 martie 2019, la varsta de 87 de ani. Muzicologul a fost colaborator al Radiodifuziunii Romane și a onorat prin prezenta sa posturile de radio Romania Cultural si Muzical. Doru Popovici a fost redactor muzical la Radioteleviziunea Romana (din 1968). A scris…