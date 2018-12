Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins, sambata, pe Arena Nationala din Bucuresti, cu scorul de 2-0 (1-0), pe FCSB, in ultimul meci al etapei a XXI-a a Ligii I si ultimul din 2018. Au marcat Deac '29 si Ionita '90+6 (p). Trei jucatori, doi de la FCSB si unul de la CFR Cluj, au fost eliminati.0-1, min. 29: Ciprian…

- Ultima partida din etapa a XXI-a a Ligii I care se disputa anul acesta are loc, sambata, pe Arena Nationala, si opune echipele FCSB si CFR Cluj. Meciul este programat la ora 20.00 si va fi arbitrat de o brigada condusa de Sebastian Coltescu.

- Derby-ul dintre vicecampioana FCSB si campioana CFR Cluj se va disputa pe Arena Nationala din Bucuresti, in data de 22 decembrie, de la ora 20,00, in etapa a 21-a a Ligii I, a anuntat Liga Profesionista de Fotbal pe site-ul sau oficial. ''Ultimul meci din acest an in Liga 1 Betano se va disputa…

- Dinamo a pierdut, marti, pe teren propriu, cu scorul de 0-3 (0-1), in fata formatiei CFR Cluj, in etapa a XVIII-a a Ligii I. Paun '35, Culio '51 (p) si Tucudean '83 au marcat golurile liderului, informeaza news.ro. 0-1, min. 35 - Paun marcheaza cu un sut de pe linia de fund a terenului, mingea…

- FCSB a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-1 (0-0), sambata seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii I de fotbal. Vicecampioana a invins ''lanterna rosie''...

