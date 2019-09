Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva CFR Cluj a invins-o pe Lazio, joi seara, scor 2-1, in prima runda din grupele Europa League. Ardelenii au revenit dupa ce au fost condusi si au trecut pe primul loc in grupa E, din care mai fac parte Rennes si Celtic Glasgow, scrie Mediafax. In minutul 25 al confruntarii de pe Stadionul…

- ​Joi a avut loc prima etapa a grupelor Europa League. Echipe precum Manchester United, Arsenal, AS Roma și PSV au debutat cu dreptul, obținând victorii cu FC Aastana (1-0), Eintracht Frankfurt (3-0), Basaksehir (4-0) și Sporting (3-2). Cele mai mari surprize ale serii au fost oferite de Dudelange…

- CFR Cluj va primi o suma impresionanta din partea UEFA pentru victoria din meciul cu Lazio Roma, din grupele Europa League. Ardelenii vor incasa din partea forului continental un bonus in valoare de 575 de mii de euro. De asemenea, pentru calificarea in grupele Europa League a incasat deja 5.2 milioane…

- Tehnicianul echipei Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat joi seara, dupa meciul pierdut cu scorul de 1-2 în fata CFR Cluj, ca formatia sa merita mai mult si ca gazdele nu ar fi trebuit sa beneficieze de penalti, scrie News.ro.“Fara îndoiala, asa cum se întâmpla…

- Billel Omrani a marcat golul victoriei, dar l-a suparat pe Dan Petrescu. CFR Cluj, lovitura financiara dupa 2-1 cu Lazio Roma. Ce scrie presa din Italia "E bine pentru clubul nostru, pentru jucatori, o victorie importanta, impotriva unei echipe valoroase. Asta s-a vazut in prima repriza.…

- CFR a realizat o mare surpriza in primul meci din faza grupelor Europa League, invingand la Cluj pe Lazio Roma, favorita grupei, cu scorul de 2-1. Italienii au inscris primii, in minutul 25, cand Bastos a...

- CFR Cluj a invins-o pe Lazio, joi seara, scor 2-1, in prima runda din grupele Europa League. Ardelenii au revenit dupa ce au fost conduși și au trecut pe primul loc in grupa E, din care mai fac parte Rennes și Celtic Glasgow.In minutul 25 al confruntarii de pe Stadionul "Dr. Constantin Radulescu",…

- CFR Cluj incepe aventura grupelor Europa League pe teren propriu intr-un meci de gala in compania italienilor de la Lazio Roma. Italienii vin sa confirme statutul de favoriți ai grupei dupa un inceput de sezon mai puțin reușit. Echipa lui Dan Petrescu a spulberat cu 5-0 pe FC Voluntari in etapa trecuta…