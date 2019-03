Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea la ora de vara are efecte si in circulatia feroviara. Astfel, trenurile de calatori vor circula dupa ora actuala (de iarna) pana in noaptea de 30/31 martie la ora 3:00, care va deveni ora 4.00. Dupa ora 04.00, trenurile vor pleca la orele din mersul de tren in vigoare, respectand ora oficiala…

- CFR Calatori va trece la ora oficiala de vara incepand cu data de duminica 31 martie 2019, ora 03:00 devenind ora 04:00. Trecerea la ora de vara nu modifica The post CFR Calatori trece la ora de vara duminica. Cum vor circula trenurile cand se schimba ora appeared first on Renasterea banateana .

- CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 31 martie 2019, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 03:00 devenind ora 04:00. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul…

- Duminica, transportul feroviar de calatori trece la ora de vara. CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 31 martie 2019 in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00, dar mersul trenurilor in vigoare nu se va modifica, circulatia urmand a…

- Transportul feroviar de calatori va trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora de vara, ora 3.00 urmand sa devina ora 4.00, anunta CFR Calatori. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare. CFR Calatori informeaza ca, incepand din 31 martie, in activitatea de transport…

- CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 31 martie 2019 in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 3:00 devenind ora 4:00, dar mersul trenurilor in vigoare nu se va modifica, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor, scrie…

- Deputatul Ionuț Simionca ii cere ministrului Transporturilor, Razavan Cuc, sa demisioneze, dupa ce vineri seara a mai deraiat un tren in Bistrița-Nasaud, de data aceasta in localitatea Coșbuc. Parlamentarul bistrițean susține ca „mersul cu trenul in Romania este ca și participarea la concursul EXATLON”.…

- Ministerul Transporturilor spune oficial, intr-un raspuns pentru un deputat sucevean, ca in perioada iunie - noiembrie 2018, trenurile din Romania au avut, cumulat, peste 1,624 milioane de minute intarziere, respectiv 1.125 de zile, adica peste trei ani. "La nivel național, minutele de intarziere inregistrate…