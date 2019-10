CFR Calatori trece in weekend la ora de iarna

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori informeaza ca incepand din 27 octombrie, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare. ”In noaptea 26/27 octombrie 2019, cand ora 4 AM devine…

- Presedintele american Donald Trump a facut 129 de afirmatii false, intr-o singura saptamana, pe platforma lui preferata de socializare: Twitter. CNN relateaza ca astfel liderul de la Casa Alba a doborat un nou record, de cand jurnalistii au inceput sa numere informatiile neadevarate pe care…

- Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja respinsa anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Ziare.com un oficial european. "Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).…

- Compania Wizz Air a anuntat, joi, deschiderea a sase noi rute externe de pe Aeroportul din Iasi, catre Barcelona, Berlin, Bari, Torino, Verona si Londra-Southend. Cursele vor fi introduse din vara anului viitor. Oficialii companiei aeriene sustin ca zborurile vor incepe din vara anului 2020,…

- James Gilmore III, ambasadorul SUA la OSCE, afirma ca tara pe care o reprezinta este preocupata de modificarile aduse legislatiei si sistemului judiciar din Romania. Declaratia a fost facuta la cea mai mare conferinta din Europa dedicata drepturilor omului si democratiei, Reuniunea Anuala…

- Izolarea termica a cladirilor a devenit un standard pentru noile constructii. Marile companii nu mai concep sa aiba altfel de cladiri, insa vin si pluseaza la capitolul cerinte: ei au nevoie si de un design placut ochiului, nu doar de lucrari de inalta calitate. Exigentele clientilor legate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in timpul vizitei efectuate in Franta de omologul sau rus Vladimir Putin, pentru o apropiere intre Uniunea Europeana si Rusia si o regasire a increderii intr-o ordine internationala aflata in "recompunere", transmite AFP. In pofida "neintelegerilor…