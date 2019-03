CFR Călători, revenire-supriză. Cine este NOUL director general Valentin Dorobanțu revine ca director general al CFR Calatori, potrivit clubferoviar.ro. Aceasta decizie vine dupa ce fostul director general interimar a raspuns jurnaliștilor ca-l deranjeaza din somn și a diminuat importanța a doua deraieri ce avusesera loc. El a primit atunci o replica imediata de la ministrul Razvan Cuc. In urma cu un an, Valentin Dorobanțu a fost numit in funcția de director general adjunct al CFR SA, responsabil cu investițiile. Valentin Dorobanțu este absolvent al Universitații Politehnice București – Facultatea de Transporturi, master in Logistica Transporturi.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

