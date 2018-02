Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA anunta ca pe reteaua feroviara sunt deschise la aceasta ora toate magistralele, insa circulatia pe anumite segmente de cale ferata se desfasoara in conditii speciale pentru a se evita pericolul de inzapezire a ...

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura și CFR Calatori sunt operaționale pentru urmatoarea perioada. In zona de sud a țarii - București, Craiova, Galați…

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord din…

- Trenuri anulate pe mai multe rute din Teleorman in Eveniment / Trenurile circula in condiții de iarna, iar in prima jumatate a zilei de luni, 26 februarie 2018, nu erau linii inchise sau trenuri blocate, porivit CFR Calatori. Totodata, pentru evitarea unor situații nedorite și pentru eliberarea…

- Viorel Pascu este fost consilier local de la Petroșani. Acesta le-a declarat “razboi” celor de la CFR, din cauza starii deplorabile in care arata gara din Petroșani. A umblat pe la instanțele de la Timișoara, pentru a-i obliga pe cei de la CFR sa ia masuri in ceea ce privește cladirea garii din…

- La data de 23.02.2018, in jurul orei 08:00, politistii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Hunedoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, intre Stația C.F. Vața și halta de calatori C.F.R. Ociu, o persoana a fost surprinsa in gabaritul liniilor de cale ferata, de material rulant in…

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA informeaza publicul ca traficul feroviar prin statia Ploiesti Vest este oprit la aceasta ora din cauza prabusirii pe calea ferata a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a orasului. Mentionam faptul ca in urma prabusirii pasarelei peste cele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu ndash; Craiova, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova pe raza judetului Gorj , locomotiva trenului Regio 2092 pe relatia Targu Jiu ndash; Craiova s a defectat.Din primele informatii…

- CFR: Probleme tehnice pe magistrala Bucuresti-Timisoara Foto: wikipedia.org. Traficul feroviar pe magistrala Bucuresti - Timisoara va fi închis din cauza unei probleme la calea ferata, produsa exact în acelasi loc în care, în urma cu o saptamâna un tren încarcat…

- Acestea sunt acordate cuplurilor de indragostiți care iși vor putea face declarații de dragoste la megafonul din Gara de Nord București, anunța CFR Calatori. Oferta se numeste ‘Plimbati-va in doi! Jumatate tu, jumatate noi!’ si este valabila pentru zilele de 14 si 24 februarie. Reducerea este de 50%…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, vineri 9 februarie 2018, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Ion Gavrila director general interimar al companiei. Ion GAVRILA va coordona activitatea CFR SA, compania nationala care administreaza si gestioneaza infrastructura feroviara…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va reabilita si extinde trecerea la nivel a drumului Poarta 1 Gara Maritima pe liniile CF de acces la danele 1 5 Port Constanta, din cadrul investitiei "Modernizare cladire Post control Poarta 1 Port Constantaldquo;, in valoare estimata fara TVA de 449.858 de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a convocat joi, 1 februarie 2018, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența Restrans. Trei vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat si unul s-a rasturnat pe calea ferata intre Valea Alba și Simian, județul Mehedinți. Trenul avea 20 de vagoane…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar pe relatia Craiova - Timisoara se desfasoara cu transbordare auto intre statiile Drobeta Turnu Severin si Garnita, dupa ce 3 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au deraiat si un vagon s-a rasturnat pe segmentul de cale…

- Pentru a celebra Mica Unire, care a avut loc in anul 1859, zeci de romani, de toate varstele, s-au prins, miercuri, in hora la Gara de Nord din Bucuresti, impulsionati de naistul Nicolae Voiculet si luati la dans chiar de tenismenul Ilie Nastase. Romanii s-au prins in Hora Unirii pe peronul Garii de…

- Cotidianul Libertatea și naistul Nicolae Voiculeț, in parteneriat cu Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA , organizeaza evenimentul ”Ai LIBERTATEA sa te prinzi in HORA UNIRII cu Nicolae Voiculeț, in Gara de Nord!”, miercuri, 24 ianuarie, la ora 18.30. Libertatea și celebrul naist Nicolae Voiculeț…

- Compania Nationala de Cai Ferate 39;CFR 39; SA informeaza ca la aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in conditii normale de iarna pe toate magistralele, nu sunt sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative. Pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta,…

- Instanta de fond, in speta Judecatoria Panciu, a dispus inlocuirea sanctiunii contraventionale a amenzii cu avertisment in cazul monumentului istoric "Gara Marasesti", proprietate a Companiei Nationale de Cai Ferate ”CFR” SA-Sucursala Regionala Galati.In luna iunie 2017, proprietarul a fost sanctionat…

- Traficul feroviar intre statiile Timisu de Sus si Darste, judetul Brasov, se desfasoara, joi dimineata, pe un singur fir, dupa ce s-a semnalat o lipsa de tensiune in firul de contact. Noaptea trecuta, traficul feroviar a fost intrerupt in Harghita, din cauza unor copaci prabusiti pe calea ferata. Potrivit…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, Sucursala Regionala CF Constanta, Economic Serviciul Comercial Birou Contractare anunta organizarea unei licitatii publice deschise, cu strigare, pentru inchirierea de spatii si terenuri in vederea desfasurarii de activitati comerciale. Evenimentul va avea loc…

- Traficul in municipiul Bacau este tot mai des un adevarat coșmar, accentuat de absența unei șosele de centura care sa preia mașinile care doar tranziteaza acum capitala județului. Specialiștii de la Compania Naționala de Administrare a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cele trei spatii comerciale din Gara de Nord detinute de compania SC Ami Food SRL sunt evacuate, vineri, din cauza unor datorii de peste 2 milioane de lei inregistrate la plata chiriei, informeaza CFR SA. 'Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca in Gara de Nord este in desfasurare…

- Procurori de la Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetul instanței supreme au trimis in judecata Compania Naționala de Cai Ferate (CFR) pe care o acuza de vatamare corporala din culpa. In rechizitoriul transmis Judecatoriei Hațeg procurorii noteaza ca in 14 septembrie 2014,…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost trimisa, miercuri, in judecata, de Parchetul General, sub acuzatia de vatamare corporala din culpa, dupa ce, in 2014, unei persoane i-a fost amputata o mana in urma unui accident feroviar.

- Regele Juan Carlos al Spaniei este primul oaspete strain de rang inalt care a ajuns astazi, la Bucuresti pentru funeraliile ultimului si celui mai longeviv rege al Romaniei. Romanii au facut noapte alba la capataiul regelui. Sunt deja aproape 20 de mii de oameni care si-au luat ramas bun de la Majestatea…

- Circulatia feroviara este intrerupta temporar intre statiile Crasna (judetul Iasi) si Banca (judetul Vaslui), dupa ce trenul IR 1863-2 Galati – Iasi a intrat in coliziune cu un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 316+700, semnalizata cu indicator rutier, informeaza, vineri, Compania…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR ndash; SA a incheiat un contract de achizitionare "utilaj multifunctional pentru defrisat vegetatia in zona CF si accesorii" invaloare de 385.400 lei. Firma castigatoare este Irum SA.Potrivit licitatiapublica.ro, obiectul contractului este: achizitionarea a doua…

- Traficul feroviar pe magistrala 900 Bucuresti - Timisoara este oprit la kilometrul feroviar 447+790 de metri, intre localitatile Armenis si Teregova (in jud. Caras-Severin), dupa ce o sina de cale ferata s-a fisurat, a anuntat Centrul Infotrafic.

- Traficul feroviar este oprit pe firul II intre stațiile Rupea și Cața, aflate pe secția de cale ferata Brașov - Sighișoara, dupa ce locomotiva unui marfar, incarcat cu material lemnos, a luat foc in timpul deplasarii, iar șapte trenuri de calatori inregistreaza intarzieri totale de 1.075 de minute,…

- Traficul feroviar este blocat, joi, 30 noiembrie, la ora 12.45, pe ambele sensuri de mers, informeaza Digi 24.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov - Predeal este intrerupta total intre Darste si Timis, in judetul Brasov,…