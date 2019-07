Stiri pe aceeasi tema

- Proiect legislativ: venituri in functie de studii! Un muncitor necalificat va castiga 2.080 de lei. Salariile romanilor ar urma sa fie calculate si platite in functie de studiile absolvite, de la muncitori necalificati, la cei cu studii doctorale, se prevede intr-un proiect de lege aflat in dezbatare…

- Specialiștii Centrului de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica spun ca au identificat o creștere semnificativa a atacurilor cu aplicații malițioase la nivel național, atenția fiind indreptata asupra sistemelor informatice din spitale. Ministerul Sanatații a confirmat atacurile. „Din notificarile…

- ”M-am vazut de trei ori cu premierul Dancila. I-am prezentat propria mea viziune despre zona macroeoconomica, prioritațile in infrastructura și cercetare-inovare. Am spus ca toata aceasta creștere de venituri nu a facut decat sa finanțeze milioane de locuri de munca in strainatate, a fost o creștere…

- Administrația de la Moscova va anunța o serie de noi masuri pentru combaterea terorismului in cadrul summitului G20, acestea fiind momentan in lucru, a anunțat vineri Oleg Syromolotov, adjunct al ministrului rus de Externe, citat de agenția de presa Tass potrivit mediafax. „Inițiativele sunt…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Alba Iulia, ca respectarea termenelor constituie una dintre principalele probleme intampinate in derularea investitiilor, potrivit agerpres.ro."Pentru noi este foarte important, dincolo de fondurile pe care le alocam pentru orice investitie, sa…

- Companiile CFR Calatori și CFR vor raporta pierderi cumulate de aproape 100 milioane de euro in acest an, conform proiectelor de aprobare a bugetului pe 2019, elaborate de Ministerul Transporturilor. Cea mai mare gaura o va produce CFR Calatori, adica 92 milioane de euro. Fața de realizarile anului…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a transmis, joi, un comunicat in care critica dur afirmatiile ministrului Muncii, Marius Budai, privind cresterile de salarii din educatie, dupa ce acesta a afirmat ca, fata de 2016, salariul unui cadru didactic cu vechime de peste 25 de ani ar fi crescut…

- Reprezentantii administratiei CFR Calatori si reprezentantii organizatiilor sindicale feroviare reprezentative s-au intalnit, miercuri, la sediul CFR Calatori pentru consultari privind proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii pentru acest an, potrivit mediafax.Citește și: Mega-lovitura…