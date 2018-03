Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a anuntat faptul ca Leon Barbulescu este noul director al companiei, pentru urmatoarele patru luni, conform unei decizii a consiliului de administratie. In ultimii trei ani CFR Calatori a fost condusa de Iosif Szentes.

- Consiliul de Administratie al CFR Calatori l-a desemnat miercuri, 21 martie, pe Leon Barbulescu in functia de director general al companiei, pentru o perioada de patru luni. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza…

- Leon Barbulescu a fost numit director general al CFR Calatori, în locul lui Iosif Szentes, au declarat, pentru AGERPRES, surse din domeniul feroviar. Leon Barbulescu a ocupat functia de director Revizii la CFR Calatori, conform site-ului companiei.

- Ca sa fie mai convingatori, reprezentantii companiei ne-au invitat sa vizitam un vagon proaspat reabilitat. Asa am descoperit si noi, dar si directorul general, ca reparatiile din interior au fost mai mult pe hartie. Angajat CFR: ”Tapiterie schimbata si reparatii completare, gratare, reparatii prize.”…

- SNTFC CFR Calatori SA a incheiat un contract de servicii de paza cu societatea Rino Guard SRL. Valoarea contractului este de 69.250,25 lei, fara TVA. Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro, este: serviciul de paza a garniturilor de tren din Statia Slobozia Veche apartinand SRTFC Constanta.…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Grup Servicii Petroliere SA din data de 15.02.2018. La sedinta au fost prezenti urmatorii actionari: GSP Holding SA, cu sediul in Luxemburg, cu 79,611796 din capitalul social, reprezentata de Daniel…

- Autoritatea Feroviara Romana AFER va avea un nou director general. Constantin Andronache a fost desemnat la conducerea AFER astazi, 15 martie 2018, printr un Ordin al Ministrului Transporturilor, Lucian Sova, infromeaza clubferoviar.ro. . Anterior numirii in functie, Constantin Andronache a fost sef…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a spus, miercuri, la Alba Iulia, ca la nivelul CFR SA lucrurile au mers de o maniera ”destul de anchilozata”, in raport cu provocarile pe care le are compania. ”Cred ca la nivelul Companiei CFR SA lucrurile au mers de o maniera destul de anchilozata aș spune,…

- CFR Calatori se afla ''la rascruce'', asemenea intregului sistem feroviar din Romania, fiind nevoie de investitii pentru ca tara sa fie conectata la marile proiecte europene de dezvoltare durabila a transportului, a afirmat miercuri, la Alba Iulia, directorul general al companiei, Iosif…

- CNAIR a publicat pe pagina institutiei stadiul proiectelor aflate in implementare la nivel national pe mai multe tronsoane de drum. Din Maramures figureaza deja celebrul DN18, cu portiunile Baia Mare – Sighetu Marmatiei si Moisei – Iacobeni (care este impartit in 3 loturi). Ambele tronsoane au termen…

- Fostul director de Resurse Umane al CE Oltenia, Ion Rauț, cel care se da mare specialist in minerit și energie pe facebook, dar de mai bine de doi ani nu-și gasește loc de munca, iar fostul manager al companiei a spus despre el ca este „o catastrofa”, va trebui sa returneze companiei energetice…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au decis clasarea dosarului care il privea pe Narcis Neaga, fost director al CNADNR, cauza in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, pe motiv ca faptele nu sunt prevazute in legea…

- Ford Romania a anunțat astazi ca John Henry Oldham, actualul director al fabricii Ford din Craiova și președinte al consiliului director Ford Romania, va fi numit incepand cu 2 aprilie 2018 in funcția de Manager al Activitaților de Transport din Europa, urmand sa se ocupe de activitațile de logistica…

- Ford Romania a anunțat astazi ca John Henry Oldham, actualul director al fabricii Ford din Craiova și președinte al consiliului director Ford Romania, va fi numit incepand cu 2 aprilie 2018 in funcția de Manager al Activitaților de Transport din Europa, urmand sa se ocupe de activitațile de logistica…

- UPC Romania, al doilea mare operator local de comunicatii prin cablu, a anuntat marti ca, incepand cu data de 1 martie 2018, functia de director al diviziei business in cadrul companiei va fi preluata de Marius Motofei-Radu, in prezent Head of UPC CEE B2B Product & Marcom. Acesta il va inlocui pe Bogdan…

- Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova."Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate,…

- A aflat și ministrul: CFR Calatori se confrunta cu un grav deficit de vagoane Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, având…

- Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a declarat, luni, la Parlament, ca ”sunt ani buni de cand nu a mai mers cu trenul”, dar asta nu inseamna ca nu știe problemele din sistem. El a precizat, despre incidentul de la Zimnicea, unde un tren s-a dezintegrat. ”Este un accident regretabil”, a spus ministrul,…

- Consilierii locali vor aproba într-o sedinta extraordinata, care va avea loc miercuri, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. Potrivit documentului, CTP Cluj-Napoca SA a estimat veniturile totale bugetate în anul 2018 de 142,5…

- AUDIO: Emisiunea "Probleme la zi" - 21.02.2018 13.20 PROBLEME LA ZI. Tema emisiunii: 20-25 de garnituri CFR vor fi anulate permanent, in timp ce la restul fie va fi scurtat parcursul, fie va fi limitata circulatia in weekend. In plus, starea infrastructurii si obiective pentru cresterea calitatii…

- In urma cu 85 de ani a avut loc greva muncitorilor feroviari de la Atelierele CFR Grivita care s-a transformat intr-o revolta și a dus la ciocniri intre lucratorii de cale ferata și jandarmi, precum și la moartea a 7 persoane, intre care și Vasile Roaita, un tanar lucrator, a carui imagine a fost folosita…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dispus, joi, luarea unor masuri pentru simplificarea procedurilor care ingreuneaza procesul de mentenanta si reparatii a materialului rulant al CFR Calatori, in conditiile in care operatorul national de servicii de transport feroviar de calatori are ...

- Elena Petrascu a fost numita secretar general la Ministerul Transporturilor printr-o decizie a premierului Vasilica-Viorica Dancila, dupa ce si-a reluat activitatea in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului, tot printr-o decizie a premierului. Din…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu-se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost organizate supracontroale, pentru a se constata daca exista flux de calatori pe aceste rute. "Sunt…

- "Sunt in reevaluare aceste obiective. Am luat legatura cu autoritatile locale care sustin ca nu este oportun sa fie inchise (rutele- n.r.) din cauza faptului ca exista o mare cerere din partea publicului calator, care insa nu se reflecta si in casele de bilete ale CFR Calatori. Am organizat supracontroale…

- Șova a spus ca au fost organizate supracontroale, pentru a se constata daca exista flux de calatori pe aceste rute. 'Sunt in reevaluare aceste obiective. Am luat legatura cu autoritatile locale care sustin ca nu este oportun sa fie inchise (rutele- n.r.) din cauza faptului ca exista o mare cerere…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost organizate supracontroale, pentru a se constata daca exista flux de calatori pe aceste rute, informeaza…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu-se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost...

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat. Consiliul de Administratie l-a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu.STIRIPESURSE.RO scria saptamana trecuta, citand surse din Ministerul Transporturilor,…

- Ion Gavrila este noul director general interimar al companiei CFR, funcție in care a fost desemnat, vineri, de Consiliul de Administratie. Consiliul de Administratie al CFR l-a desemnat pe Ion Gavrila in functia de director general interimar al companiei. Acesta va coordona activitatea CFR, compania…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, vineri 9 februarie 2018, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Ion Gavrila director general interimar al companiei. Ion Gavrila va coordona activitatea CFR SA, compania nationala care administreaza si gestioneaza ...

- Consiliul de Administratie al CFR a anunțat, oficial, ca l-a desemnat pe Ion Gavrila in functia de director general interimar al companiei. Gavrila il inlocuieste pe Cristi Ungureanu, numit interimar al companiei in luna noiembrie 2017.

- Printre primii oameni cu care Lucian Sova a venit in Palatul CFR, imediat dupa numirea sa ca ministru al Transporturilor, s-a aflat și actualul director general interimar al CN Poșta Romana, Elena Petrașcu....

- Ioan Gavrila a fost director la societatea Electrificare CFR SA. "Ioan Gavrila, director la Electrificare CFR SA, va prelua de astazi functia de director general la CNCF CFR SA", au spus sursele citate de Agerpres. Cristi Ungurean a fost director general interimar la CFR SA din data…

- Potrivit unor surse citate de Agerpres, Ioan Gavrila este noul director general al CFR SA. Acesta il inlocuiește pe Cristi Ungurean. Ioan Gavrila a fost director la societatea Electrificare CFR SA. ”Ioan Gavrila, director la Electrificare CFR SA, va prelua de astazi functia de director…

- Noul director general al companiei CFR SA este, incepand de miercuri, Ioan Gavrila, care il inlocuieste pe Cristi Ungurean, au declarat, pentru AGERPRES, surse din sectorul feroviar. Ioan Gavrila a fost director la societatea Electrificare CFR SA. "Ioan Gavrila, director la Electrificare CFR SA, va…

- Compania de Transport Public Iasi a facut publice imaginile in care adolescentul este injunghiat de un barbat mai in varsta, pentru ca mananca seminte in mijlocul de transport public. "Un angajat al Companiei de Transport Public Iași a contribuit la prinderea barbatului care a ranit cu…

- Directorul general al CFR Calatori, Iosif Szentes a facut luni, 5 februarie o vizita de lucru in județul Dambovița. Vicepresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alin Manole si prefectul judetului Dambovita, Antonel Jijiie, au primit vizita directorului general al CFR Calatori, Iosif Szentes.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aurelia Calinescu , pictor, scenograf, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1960); Calin Niculae , artist plastic (fotografie) (n. 1958); Acad. Dan Ioan Tufis , Director Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificiala “Mihai Draganescu”…

- Director pe Europa al companiei cehe APS Holding, Victor Angelescu, 34 ani, va prelua 50% din acțiunile clubului ilfovean. Milionar in euro, omul de afaceri vrea sa aduca Snagovul in L1 in 2019. Inca o forța financiara se pregatește sa apara in fotbalul romanesc. ...

- Ministrul Transporturilor nu vrea sa faca vizite inopinate pe autostrazi: Apreciez ca minutul unui ministru este prea scump pentru a calatori intre diverse șantiere, a spus Lucian Șova, luni, in audierile din comisiile de specialitate. Șova a vorbit și despre programul pe care il va avea la minister. ”Mi-am…

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kirtcho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri publice in valoare de 2,6 milioane de euro, a anuntat marti justitia bulgara, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: DOCUMENT – Comisia de ancheta…

- • Terenul pentru viitoarea fabrica, concesionat In decembrie, o societate comerciala cu sediul in județul Ilfov, reprezentata de Mihai Gabriel Schintee, fiul fostului director al UATAA Motru, Ilie Schintee, a solicitat Consiliului Local concesionarea unei suprafețe de teren in oraș, pentru…

- Grupul Angst, activ in domeniul alimentar, a preluat pachetul majoritar de actiuni al fabricii de produse crud- uscate din Sinaia, detinand astfel 88% din actiunile SALSI SA. Compania din Sinaia a avut in 2016 (ultimele date disponibile) o cifra de afaceri de 11,8 milioane de lei, o pierdere neta…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom anunta printr-un comunicat transmis bursei ca a schimbat-o marti pe Mariana Gheorghe din functia de CEO al companiei, noul sef urmand sa fie Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP. Astfel a fost confirmata…

- Colonelul Dorin Ioan Coste este, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, noul director general al Directiei Generale de Actiune Civica din cadrul Administrației Locale Baia Mare.Va avea in subordine Poliția Locala și Relațiile Publice. Siguranța cetațenilor in municipiul Baia Mare este una din prioritațile…

- Iftimie-Nicorici Marian, fost director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, fost director la SC FC Ceahlaul SA Piatra Neamt, vor fi judecati pentru trafic de influenta de Tribunalul Neamt.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:IONESCU FOSTA MUNTEANU SPERANTA GEORGETA, la data faptelor director general economic in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, iar in…