Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare: trenurile de calatori vor pleca din gari (statiile din care se formeaza) dupa ora oficiala de vara pana in noaptea de 27/28 octombrie. Toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4 vor…

- ORA DE IARNA 2018. Romanii se intreaba in fiecare an in aceasta perioada, cand se trece la ora de iarna. Ei bine, regula se aplica intotdeauna la fel, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. Totusi, anul aceasta efectele semnalate sunt mai numeroase.

- Trecerea la ORA DE IARNA va avea loc in acest an in noaptea de sambata spre duminica, 27 spre 28 octombrie. Ora 4:00 va deveni ora 3:00, asfel ca vom dormi mai mult cu o ora. Ora de iarna este de fapt ora legala oficiala standard, de multe ori doar ora oficiala, legata de conceptul de ora astronomica,…

- Prognoza meteo 22- 28 octombrie. Meteorologii anunța temperaturi tot mai scazute saptamana viitoare. Iarna aproape ca iși intra in drepturi și joi, 25 octombrie, ar putea sa avem parte de primele ninsori in Romania. Prognoza meteo 22- 28 octombrie. Specialiștii ANM anunța o vreme cu temperaturi negative…

- Astfel, vor circula suplimentar urmatoarele trenuri: in perioada 11/12 – 13/14 octombrie, va circula trenul IR 1861 Constanta (plecare 22:20) – Faurei (plecare 00:57) – Buzau (plecare 01:56) – Marasesti (plecare 03:46) – Barlad (plecare 00:39) - Vaslui (plecare 05:41) – Iasi (sosire 06:51). In perioada…

- CFR Calatori informeaza ca, in perioada 17 septembrie – 30 septembrie 2018, pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroivara intre statiile Buhusi si Garleni (pe sectia Bacau – Piatra Neamt – Bicaz), vor interveni modificari in circulatia trenurilor: traficul feroviar va fi inchis pe distanta…

- Trenurile de pe magistrala 900 Craiova-Bucuresti au intarzieri mari Mai multe trenuri care circula pe magistrala 900 Craiova - Bucuresti au, în continuare, întârzieri semnificative, dupa ce, în urma cu aproape o saptamâna, un tren de marfa a deraiat si a rupt…

- Bucuresti: Intarzieri mari ale trenurilor dinspre Timisoara, Arad, Craiova Aglomeratie la Gara de Nord, 13 august 2018. Foto: Alexandru Lancuzov. Trenurile care circula dinspre Timisoara, Arad si Craiova spre Bucuresti au întârzieri de peste trei ore si jumatate din cauza accidentului…