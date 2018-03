CFR Călători: 18 trenuri sunt anulate din cauza condiţiilor meteorologice 18 trenuri vor fi anulate vineri din cauza conditiilor meteorologice iar pe raza sucursalelor din zona de Sud-Est a tarii s-a instituit Comandamentul de iarna, informeaza CFR Calatori pe propria pagina de Internet. Trenurile anulate circula pe relatiile Bucuresti – Constanta, Bucuresti – Fetesti, Bucuresti – Tulcea si Ciulnita – Slobozia. Echipele feroviare din unitati (revizii, depouri etc) sunt pregatite pentru interventie in vederea asigurarii conditiilor necesare desfasurarii in siguranta a calatoriei cu trenul. In zonele afectate au fost retrase automotoarele si introduse locomotive diesel… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

