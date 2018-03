CFR Călători: 11 trenuri, anulate marţi CFR Calatori anunta ca marti vor fi anulate 11 trenuri de calatori, pe rutele Bucuresti-Constanta, Bucuresti-Fetesti, si retur, Faurei- Galati si Constanta - Faurei, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. "In contextul conditiilor meteo nefavorabile (chiciura la nivelul firelor de contact, a elementelor de infrastructura si a materialului rulant), precum si urmare a interzicerii circulatiei cu locomotive electrice, CFR Calatori mentine masura anularii trenurilor in zonele afectate. Masurile operative intreprinse in aceasta perioada de angajatii feroviari au ca principal scop circulatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

