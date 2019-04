Stiri pe aceeasi tema

Liderul din Liga I, CFR Cluj, a pierdut, miercuri, prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, pe teren propriu, scor 1-3 cu echipa Astra Giurgiu, relateaza News.ro.

Arbitrul Horatiu Fesnic va conduce la centru partida Universitatea Craiova – FC Viitorul, programata joi, la ora 20.00, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, relateaza News.ro.

​CSU Craiova a obținut trei puncte foarte importante în prima etapa a play-off-ului Ligii I. Oltenii s-au impus cu 1-0, pe teren propriu, împotriva Astrei Giurgiu și au urcat pe locul secund, la patru puncte în spatele liderului CFR Cluj,Elvir Koljic a marcat unicul gol al partidei…

Denis Alibec (28 de ani) n-a jucat in ultima partida a Astrei din „sferturile" Cupei Romaniei, cand giurgiuvenii s-au calificat mai departe in detrimentul Dunarii Calarași, scor 2-1. Atacantul a suferit o accidentare și s-a recuperat la bazinul de inot alaturi de Horațiu Dumitrescu, fostul triplusaltist…

Sepsi Sfantu Gheorghe s-a calificat matematic in play-off, performanța obținuta in premiera pentru formația inființata in anul 2011. Patronul lui Sepsi nu e in țara, insa oficialii clubului vor merge in aceasta seara la antrenorul Eugen Neagoe acasa pentru a bea un pahar de șampanie. Jucatorii nu vor…

Vicecampioana FCSB s-a apropiat la o singura victorie de liderul Ligii I la fotbal, CFR Cluj, dupa succesul obținut aseara, 3-0 cu FC Hermannstadt. Campioana en-titre a ramas cu 47 de puncte, FCSB are 44, iar U.Craiova – 42 de puncte. Locurile de play-off sunt completate de Astra Giurgiu (cu 35 de puncte),…

- În perioada 26-28 februarie 2019 se vor disputa sferturile de finala ale Cupei României, ediția 2018-2019. În aceasta faza a competiției se regasesc șapte cluburi din Liga 1 și un club, AFK Csikszereda, reprezentanta a Ligii 3. Iata programul partidelor și televizarile:…