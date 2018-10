CFR are nevoie de aproape 6 miliarde de euro doar pentru reinnoirea cailor ferate

Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta Comisiilor reunite de economie, industrii si servicii si respectiv de energie si resurse minerale din Senat s-a aprobat astazi un amendament care elimina practic impozitul suplimentar pe extractia de gaz natural din Marea Neagra. Prin acest amendament adoptat de majoritatea senatorilor,…

- Banca Europeana pentru Investitii (BEI) acorda Romaniei un imprumut de 450 milioane euro pentru a finanta contributia nationala la punerea in aplicare a Programului de Dezvoltare Rurala (PNDR), alaturi de ajutoarele nerambursabile de la fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala pentru perioada…

- Guvernul a aprobat, miercuri, memorandumul referitor la contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI) in valoare de pana la 450 de milioane de euro pentru cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala, a anuntat…

- Cu ocazia Universitatii de Vara de la Baile Tusnad de zilele trecute, o tema recurenta in discursurile politicienilor a fost promisiunea guvernului maghiar de a face investitii de amploare in Romania in infrastructura, adica in autostrazi, linii de cale ferata de mare viteza si retele de transport de…