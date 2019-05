CFR, anunț. Încep lucrările la calea ferată. Unde și când se vor încheia CFR SA a demarat programul de intretinere periodica si consolidare a infrastructurii feroviare pe raza Regionalei CF Cluj, prin lucrari de ciuruire intergrala, buraj mecanizat, profilat și stabilizat piatra sparta pe intervalul de statii Jucu-Bontida (fir I), pentru creșterea vitezei de circulație. In cadrul programului de reparații se va interveni de asemenea și pentru inlocuirea șinelor și traverselor uzate, dar și pentru taierea vegatației pe intregul traseu. Lucrarile sunt executate in regie proprei de Regionala CF Cluj, cu personal specializat și utilaje grele de cale, și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

