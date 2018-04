Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori informeaza ca, in aceasta perioada, capacitatea de transport va fi adaptata in funcție de evoluția și dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre destinațiile: Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Satu Mare, Timișoara, Vatra Dornei, iar in perioada 7 - 9 aprilie,…

- CFR calatori anunta ca, in perioada Sarbatorilor de Paste, capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii retele feroviare in functie de dinamica traficului de pasageri, iar in perioada 7 - 9 aprilie, o serie de trenuri InterRegio si unele Regio vor fi anulate, potrivit unui comunicat,…

- Traficul rutier este inchis in continuare pe ambele sensuri de mers ale tronsonului Bucuresti – Drajna al Autostrazii Soarelui precum si pe opt drumuri nationale, din cauza viscolului si a ninsorii, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Astfel, circulatia rutiera este oprita pe…

- CFR Calatori a anulat, pentru vineri, 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea si intre Slobozia si Ciulnita, din cauza conditiilor meteo. De joi de la ora 23.00 si pana vineri la ora 15.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat…

- Ce trenuri sunt anulate azi, 21 martie. Vremea nefavorabila anuleaza si astazi, trenurile InterRegio care circula intre Bucuresti Nord – Constanta si retur. In privinta traficului rutier, se circula ingreunat pe trei drumuri nationale. CFR Calatori anunta ca miercuri, 21 martie, sunt anulate trenurile…

- CFR Calatori mentine si marti decizia de anulare a unor trenuri din cauza vremii, astfel ca 11 garnituri de pe ruta Bucuresti – Constanta si retur si Faurei – Galati nu vor circula. In Gara de Nord din Bucuresti cateva trenuri au intarzieri intre 5 si 15 minute.

- Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete cresc puternic in preferintele romanilor si vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit platformei online de comenzi de mancare foodpanda Romania. “Urmărim cu atenţie preferinţele…

- Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete cresc puternic in preferintele romanilor si vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit platformei online de comenzi de mancare foodpanda Romania. “Urmărim cu atenţie preferinţele…

- Turul Ciclist al Romaniei 2018. Startul, pe 18 septembrie, la Alba Iulia. Turul Ciclist al Romaniei, reluat cu ocazia Centenarului dupa o pauza de cinci ani, va avea la startul sau, programat in 18 septembrie la Alba Iulia, peste 120 de sportivi, anunta presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard…

- 13 trenuri Regio si InterRegio, cu rute spre Constanta, Tulcea, Bucuresti si Slobozia, nu circula duminica, din cauza vremii, anunta CFR Calatori. Zilele trecute, zeci de trenuri au fost anulate din cauza gerului si a viscolului puternic.

- CFR Calatori vrea sa anuleze de la 1 martie la 97 de trenuri pentru a suplimenta numarul de vagoane pe rutele unde acum se vand locuri in picioare. Cei mai loviti sunt navetistii care merg pe rute scurte spre orasele mari: Galati, Iasi, Timisoara, Craiova, Brasov, Cluj, Alba Iulia si, desigur, Bucuresti.…

- Tinerii bihoreni care doresc sa se inscrie intr-o institutie de invatamant militar se pot adresa Centrului Militar Judetean Bihor, Biroul Informare Recrutare. Oferta este foarte generoasa. Astfel, pentru invatamantul militar liceal sunt disponibile 480 de locuri, cate 120 de locuri la…

- CFR Calatori a anulat miercuri dimineata, la ora 08.00, un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. Din judetul Calarasi nu pleaca spre Bucuresti, Constanta sau Slobozia.

- CFR Calatori a anulat pana marti, la ora 12:00, din cauza conditiilor meteo, un numar de 90 de trenuri, reprezentand aproximativ 10% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, informeaza compania. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii…

- X FACTOR 2018: Persoanele interesate se pot inscrie pe http://casting.a1.ro/xfactor/ . Acestea vor fi selectate de o echipa de specialisti, care vor avea in vedere calitatile lor artistice. Concurentii vor ajunge apoi in prima etapa oficiala a auditiilor, care au loc in mai multe orase din toata…

- Vremea nefavorabila a dus la anularea a 85 de trenuri si 15 curse aeriene, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis marti AGERPRES. Cele mai afectate au fost regionalele CFR din sudul tarii. Este vorba de Constanta, cu 36…

- Vremea nefavorabila a dus la anularea a 85 de trenuri si 15 curse aeriene, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis marti AGERPRES. Cele mai afectate au fost regionalele CFR din sudul tarii. Este vorba de Constanta,…

- Circulația trenurilor de pasageri se desfașoara și astazi în condiții de iarna, fara linii închise sau trenuri blocate, dar zeci de trenuri sunt anulate din cauza frigului și a viscolului. Potrivit CFR Calatori, circulația trenurilor de pasageri se desfașoara în continuare în…

- Circulația trenurilor de pasageri se desfașoara și astazi în condiții de iarna, fara linii închise sau trenuri blocate, dar zeci de trenuri sunt anulate din cauza frigului și a viscolului. Potrivit CFR Calatori, circulația trenurilor de pasageri se desfașoara în continuare…

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura și CFR Calatori sunt operaționale pentru urmatoarea perioada. In zona de sud a țarii - București, Craiova, Galați…

- Un numar de 19 trenuri care ar fi trebuit sa soseasca sau sa plece din Bucuresti, Timisoara si Craiova aveau intarzieri, marti dimineata, in jurul orei 8:30, din cauza viscolului, potrivit CFR Calatori.

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord din…

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora se circula pe toate magistralele si nu sunt trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura si CFR Calatori sunt operationale pentru urmatoarea perioada. Potrivit CFR Calatori, in zona…

- CNAIR: Peste 60 de tone de material antiderapant, pe drumurile din Cluj Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a intervenit luni cu 775 de autoutilaje si a raspandit 1.475,08 tone de materiale antiderapante, la nivel national, in intervalul orar 12:00 - 17:00. Potrivit…

- Potrivit CFR Calatori, cele sase trenuri adaugate pe lista celor anulate sunt: R 7372 Galati – Faurei; R 9410 Piatra Olt – Caracal; R 9409 Caracal - Piatra Olt; R 9139 Craiova – Calafat; IR 1885 Titu – Targoviste; IR 1888 Targoviste – Titu. De asemenea, trei trenuri care ar fi trebuit sa ajunga din…

- UPDATE – ora 17:30 – Numarul trenurilor anulate luni, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a ajuns la 58, conform ultimelor informatii actualizate, postate de CFR Calatori pe pagina proprie de Facebook. Din total, sase trenuri sunt InterRegio, respectiv Craiova – Sibiu si retur, Bucuresti Nord…

- Kaufland va angaja 1.000 de oameni in Romania. Clujul, printre orașele cu noi magazine In noul an financiar (martie 2018 – februarie 2019), Kaufland va crea peste 1.000 de noi locuri de munca in Romania, in contextul in care vor fi deschise 10 noi magazine, inclusiv in orașe de dimensiuni mici. ”Am…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. Compania precizeaza ca nu sunt linii si trenuri blocate, dar circulatia se desfasoara in conditii de iarna, fiind instituite comandamentele de iarna in sucursalele Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova.…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. In plus, au fost inregistrate intarzieri de zeci de minute in Gara de Nord din Capitala. “Cateva trenuri anulate – cel de Constanta si Craiova, dar traficul de pasageri este preluat de alte trenuri. Acum la Bucuresti…

- CFR Calatori a anuntat ca in contextul temperaturilor foarte scazute și a avetizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice condițiilor de iarna, la nivelul sucursalelor București, Galați, Brașov, Constanța și Craiova s-au instituit Comandamente de Iarna. ...

- CFR Calatori anunța ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri, fiind totodata înregistrate întârzieri de zeci de minute în Gara de Nord din Capitala. "Câteva trenuri anulate, cel de Constanța și Craiova, dar traficul de pasageri este…

- Potrivit CFR Calatori, in contextul temperaturilor foarte scazute si a avetizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul sucursalelor Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova s-au instituit Comandamente de Iarna. "Din cauza…

- Un numar de 16 trenuri sunt anulate luni dimineata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in timp ce alte sase trenuri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti inregistreaza intarzieri de pana la 90 de minute, potrivit CFR Calatori. Cele mai semnificative intarzieri sunt consemnate…

- CFR Calatori informeaza ca in contextul temperaturilor foarte scazute si a avertizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul sucursalelor Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova s au instituit Comandamente de Iarna. Din…

- CFR Calatori informeaza ca, in contextul temperaturilor foarte scazute și a avetizarilor meteo de vreme rea, trenurile vor circula conform reglementarilor specifice condițiilor de iarna, la nivelul sucursalelor București, Galați, Brașov, Constanța și Craiova s-au instituit Comandamente de Iarna.Din…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul "Lumea lui MULTUMESC". Astfel, Super Eroul MULTUMESC, impreuna cu toata Gasca Zurli, ajunge in 12 orase, incercand sa cuprinda toate zonele Romaniei. Pe Harta Zurli a turneului se numara orasele: Galati, Cluj Napoca, Timisoara, Arad, Sibiu, Brasov,…

- Centrul Militar Zonal Vrancea, prin Biroul informare-recrutare, structura specializata a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru profesia militara, aduce la cunostinta celor interesati ca a inceput intocmirea…

- CFR Calatori anunta ca de la 1 martie vor fi retrase un numar de 97 de curse din toata tara. Cei mai afectacti sunt navetistii care merg pe rute scurte spre orasele mari precum Galati, Iasi, Timisoara, Craiova, Brasov, Cluj, Alba Iulia si Bucuresti. Astfel, trenurile care vor fi retrase de la Galati…

- CFR Calatori pregateste o retragere masiva de pe aproximativ 100 de rute. Renuntarea totala, sau pe anumite zile, va intra in vigoare de la 1 martie. Ar fi vorba de destinatiile nerentabile, cu putini calatori. Sindicalistii sustin insa ca firmele private de transport feroviar abia asteapta…

- LISTA completa a trenurilor anulate. CFR Calatori pregateste o retragere masiva de pe aproximativ 100 de rute. Renuntarea totala, sau pe anumite zile, va intra in vigoare de la 1 martie 2018. Ar fi vorba de destinatiile nerentabile, cu putini calatori. Sindicalistii sustin insa ca firmele private de…

- CFR Calatori va anula de la 1 martie aproape 100 de trenuri in toata țara pe motiv ca sunt nerentabile, fiind prea puțini calatori interesați de aceste curse. Unele trenuri vor fi anulate numai in week-end dar 25 vor fi anulate complet. CFR Calatori sustin ca ”din anularea garniturilor la care traficul…

- Un accident s-a petrecut intr-o curba din localitatea galateana Smardan. Soferul nu a adaptat viteza la carosabilul ud si nu a mai putut controla tirul. Acesta s-a rasturnat si a fost la un pas sa intre in casa unor localnici. Barbatul a scapat teafar, insa localitatea a ramas in bezna dupa…

- Doi parlamentari considera inacceptabile planurile și afirmațiile primului ministru. „Si Transilvania face parte din Romania, domnule prim-ministru!”. Afirmația ii aparține deputatului PNL Gavrila Ghilea care il acuza pe Tudose ca ignora proiectul Autostrazii Transilvania, in timp ce face…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro.”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului pana la Brasov, si de acolo sa se conecteze cu restul, sa putem iesi din tara. Apoi, un drum rapid sau autostrada care sa plece din Suceava spre Focsani, prin Buzau, pana la…

- "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani. O autostrada de la Ungheni-Iași, pe Valea Oituzului pana la Brașov. (...) O autostrada care sa plece din nordul țarii, de la Suceava sa ajunga la Focșani și de acolo sa ajunga spre Buzau și București. (...) O autostrada despre care…