- CFR Cluj a caștigat meciul cu Viitorul, scor 3-1, și a facut un nou pas imens in lupta pentru titlu. FCSB și CSU Craiova pastreaza șanse matematice. FCSB și CSU Craiova au beneficiat de rotunjire la intrarea in play-off. In caz de egalitate de puncte cu CFR Cluj, ambele ar pierde titlul. CFR e la mana…

- Dupa 26 de etape din sezonul regulat, formația din Gruia intra de pe primul loc in cea de-a doua faza a campionatului și are de aparat doua, respectiv patru puncte, in fața principalelor urmaritoare, FCSB și CS U Craiova.

- PROGRAM PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT // Viitorul - FC Botoșani 1-0 și Hermannstadt - Poli Iași 2-0 au stabilit in mare masura țintarul play-off-ului și play-out-ului din sezonul 2018-2019. Echipele calificate in play-off sunt CFR, FCSB, Craiova, Astra, Viitorul și Sepsi OSK. O modificare mai poate veni doar…

- Ultimele doua locuri de play-off sunt deschise in continuare pentru 4 echipe. Sepsi, Botoșani, Viitorul și Iași iși fac calcule, unele complexe, care pot duce și la scenarii inedite, in care 3 formații sa termine la egalitate de puncte. Astra s-a impus astazi in fața lui Hermannstadt, scor 1-0, și…

- Teodor Birț, președintele lui Hermannstadt, a vorbit la emisiunea GSP LIVE despre modul in care Cristi Bud (33 de ani) a ajuns la CFR Cluj, deși fusese prezentat zilele trecute la formația sibiana. „Jucam cu echipa de pe locul 4, dar cred ca ar fi timpul sa și caștigam. Astra va intra in play-off. Sunt…

- Campioana a deschis scorul prin Andrei Muresan (53), dar oaspetii au egalat prin Risto Radunovic (74). CFR a avut mai bine de o ora avantajul omului in plus, dupa eliminarea lui Florin Bejan (30). Liderul a mai avut ocazii de gol prin Adrian Paun (55) si Billel Omrani (90+2), in timp ce oaspetii au…

- Rezumate meciuri Liga 1 // Luni, 11 februarie, s-a incheiat etapa a 23-a din Liga 1. Surpriza etapei a avut loc la Craiova, unde oltenii au trecut de campioana CFR Cluj, scor 2-0. Tot in aceasta etapa, FCSB a facut instrucție cu Hermannstadt, scor 3-0. Vineri, 8 februarie Astra - Viitorul 3-0 (Begue…

- Andrei Cristea, varful lui CS U Craiova, a ajuns, dupa reușita din meciul cu CFR Cluj, 2-0, la cota 101 goluri marcate in Liga 1. Mai vrea sa puncteze de șase ori in tricoul oltenilor ca sa-l prinda din urma pe unul dintre idolii Craiovei, Sorin Carțu. Andrei Cristea a deschis balul duminica seara…