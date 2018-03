Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a lansat licitatia deschisa pentru realizarea Studiului de Fezabilitate necesar Modernizarii Liniei de cale ferata Bucuresti Nord – Aeroportul International Henri Coanda. Valoarea totala estimata a contractului este de 2.700.806 lei, sursa de finantare fiind…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunța ca plata prin POS (n.red. cu cardul) a mai multor aparate de bilete din zona metropolitana nu funcționeaza din cauza faptului ca au fost vandalizateAstfel, în cadrul proiectului “Modernizarea si extinderea sistemului de transport…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. In plus, au fost inregistrate intarzieri de zeci de minute in Gara de Nord din Capitala. “Cateva trenuri anulate – cel de Constanta si Craiova, dar traficul de pasageri este preluat de alte trenuri. Acum la Bucuresti…

- CV-ul din anul 1973 al lui Steve Jobs, cofondarul Apple, va fi scos la licitație. Suma inițiala este de 50 de mii de dolari. CV-ul conține cateva greșeli ortografice și de punctuație, scrie unian.net.

- Ministerul Apararii Unitatea Militara 02192 Academia Navala "Mircea cel Batranldquo; Constanta va scoate din conturi circa 249.100 de lei pentru reparatii in arborada navei scoala "Mircealdquo;. Societatile interesate de acest contract vor depune ofertele de participare pana pe data de 26.03.2018, ora…

- Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea caii ferate Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru perioada 2019-2020, a transmis CFR SA - administratorul retelei feroviare publice - la solicitarea Mediafax. Potrivit CFR SA, modernizarea Liniei…

- „Pentru 2018 se estimeaza elaborarea studiului de fezabilitate pentru stabilirea solutiei finale de realizarea a legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda si lansarea licitatiei pentru proiectul tehnic si executia lucrarilor. Pentru perioada 2019-2020 se estimeaza proiectarea…

- Complexul Energetic si-a propus ca, pana in luna septembrie, sa finalizeze procesul de valorificare a termocentralei pe gaze de la Chiscani – Braila. In documentele pentru Adunarea Generala a Actionarilor se arata ca termocentrala nu are nicio sansa de functionare pentru urmatorii ani, in conditii…

- Doi ani de santier urmeaza pentru imobilul Colegiului National „Mihai Eminescu”, lucrarile urmand sa se desfasoare concomitent cu orele de curs. Desigur, asta dupa ce Primaria va parcurge intregul circuit birocratic, aflat acum la inceput. Consilierii locali au de aprobat indicatorii tehnico-economici…

- Asa va arata cresa din cartierul Astra Consiliul Local Brasov va decide astazi construirea a doua noi crese in municipiul Brasov: una in cartierul Astra, iar cealalta in Coresi Tractorul. Astfel, consilierii locali vor aproba indicatorii tehnico-economici aferenți construirii unei creșe pe strada Apolo,…

- Primaria Darmanești a achiziționat un teren cu suprafața de 40.914 mp care a aparținut caii ferate a fostei Rafinarii. Dupa inchiderea combinatului și a caii ferate, acest teren a fost scos la licitație de Casa de Insolvența Transilvania. A fost o licitație cu strigare, la care prețul de pornire a fost…

- Activitatea Primarie și a Consiliului Local din orașul Ulmeni este pentru cetațeni. Principalele hotarari luate la nivelul Administrației Locale. In ultimele ședințe de Consiliul Local s-au luat decizii importante privind activitatea comunitații din orașul Ulmeni și a satelor aparținatoare. Astfel:…

- Continua demersurile pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale in localitate. Vorbim despre un proiect de anvergura, atat prin prisma costurilor pe care le implica lucrarile cat si a numarului mare de beneficiari: sute de familii din intreaga comuna Scorteni. Dupa cum ne-a declarat Mihai…

- Consilierii locali PSD au fost acuzati de Sergiu Bilcea ca au votat „impotriva investitiilor din Arad”. Beniamin Varcus, liderul Grupului PSD-ALDE din Consiliul Local Municipal spune ca situatia este complet alta: consilierii PSD nu s-au opus investitiilor viabile. „Cat priveste pozitia PSD Arad, o…

- Pro Infrastructura acuza conducerea CNAIR ca prin decizia de a rezilia contractul, in loc sa-l reactiveze, "condamna regiunea Moldovei la subdezvoltare si izolare economica" si cere noului Ministru al Transporturilor, Lucian Sova, sa demita directorii de Drumuri "pentru incompetenta, rea-vointa, manipulare…

- Primaria Alba Iulia va plati aproape un milion de lei pentru un studiul de fezabilitate, proiectul tehnic de execuție și proiectul pentru autorizarea lucrarilor legate de ”Ansamblul memorial al Marii Uniri de la Alba Iulia”, mai cunoscut sub numele de Monumentul Unirii. Contractul s-a atribuit printr-un…

- Respectul pentru mediul inconjurator nu reprezinta numai o dovada de bun simț dovedita de rafinariile europene, dar și un factor important pentru o dezvoltare sustenabila. LUKOIL, cu o experiența de 20 de ani in Romania, este recunoscuta drept una dintre cele mai ecologice companii din Balcani. Luand…

- Acum, odata reziliat, totul va fi luat de la ZERO. Compania de Autostrazi a decis sa rezilieze contractul suspendat pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru sectorul de 96 de km dintre Ditrau si Targu Mures, parte din autostrada A8 Targu Mures - Iasi, dupa ce initial ar fi transmis antreprenorului…

- La intalnirea pe care a avut-o miercuri seara cu tinerii din Timișoara, primarul Nicolae Robu a profitat din nou de moment pentru a le explica acestora care este viziunea lui cu privire la spectacolul de apa, muzica și lumini care va fi amenajat in Parcul Botanic. Fara doar și poate,…

- Contractul de proiectare si executie are o valoare de 433 de milioane de euro si un termen de finalizare de peste patru ani. In documentatia din Studiul de Fezabilitate apar si randari si schite cum ar urma sa arate podul de la Braila, lung de aproape 2 km, printre printre primele cinci poduri din Europa…

- Carbunele de la Husnicioara a devenit de maxima importanta pentru Complexul Energetic Oltenia, unde acum cativa ani era luata in calcul inchiderea carierei. Compania a scos la licitatie serviciul de transport carbune pe calea ferata...

- Va reamintim ca, la finele anului trecut, primarul Nicolae Robu susținea ca proiectul noului pasaj din zona Solventul bate pasul pe loc deoarece Ministerul Finanțelor ar fi pus sechestru pe doua cladiri ale fostei platforme industriale, cladiri care, insa, in realitate nu exista. Cu toate acestea,…

- O limuzina care i-a apartinut dictatorului nazist Adolf Hitler va fi scoasa la licitatie in Statele Unite. O parte din banii obtinuti va fi donata in scopuri educative, au anuntat reprezentantii casei de licitatii.Compania producatoare a fabricat doar 5 astfel de limuzine.

- In perioada 2000-2015, Compania de Drumuri a platit pentru 126 de Studii de Fezabilitate, dintre care a folosit 49. Conform oficialilor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), din studiile facute pentru autostrazi, patru sunt neutilizate. Acestia au precizat ca pentru…

- Compania germana care activeaza in domeniul militar Eurospike GmBH a livrat, in doar trei ani, Romaniei, fara licitaie, sisteme de rachete antitanc portabile in valoare de 900 de milioane de...

- Un ton rosu de dimensiuni impresionante a fost vandut vineri contra sumei de 36,45 milioane yeni, echivalentul a 323.400 dolari, in cadrul primei licitatii din 2018, desfasurata in celebra piata de peste Tsukiji din Tokyo, informeaza DPA. Cu o greutate de 405 kilograme, fiecare kilogram…

- Primaria Constanta lanseaza organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Serviciul de elaborare studiu de fezabilitate privind infiintarea unui incubator de afaceri in municipiul Constantaldquo;, in valoare estimata fara TVA de 85.000 de lei. Ofertele vor fi depuse…

- Realizarea portului turistic pe malul Borcei prinde contur la Calarasi. Consilierii judeteni au aprobat documentatia tehnico-economica pentru dezvoltarea turistica a bratului Borcea, faza studiu de fezabilitate, valoarea totala a investitiei, care se va realiza pe o suprafata de peste 81.000 metri patrati,…

- Primele mari mișcari la Metrorex, dupa tragedia de la stația Dristor de luna aceasta. Compania va incepe sa caute bani pentru redactarea de studii de pre-fezabilitate și fezabilitate care sa indice soluțiile tehnice optime pentru instalarea unui sistem de protecție a calatorilor, la marginea peroanelor…

- "In acest moment nu mai sunt blocaje si vreau sa va informez ca in prima saptamana din luna ianuarie vom da ordin de incepere pentru acest obiectiv, tocmai pentru ca estimam ca trei luni cat dureaza faza de proiectare sunt suficiente astfel incat cel care elaboreaza documentatia sa ajunga sa intabuleze…

- E-Distribuție Banat a pus in funcțiune in acest an proiecte de investiții in valoare de aproximativ 20,7 milioane de lei, care au vizat modernizarea retelelor și echipamentelor de inalta tensiune din zona in care activeaza, cu scopul imbunatatirii calitatii serviciului de distributie pentru peste 46,000…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a informat ca neconformitatile constatate pe mai multe loturi de autostrada, aflate in executie, au facut imposibila receptionarea lor anul acesta. Vizate au fost loturile Autostrazilor Lugoj – Deva si Sebes – Turda. „Pe lotul trei al autostrazii…

- CFR Calatori a anunțat ca va suplimenta cursele pe ruta București – Curtea de Argeș avand in vedere funeraliile regale programate pentru ziua de sambata. Pasagerii vor avea la dispoziție mai multe garnituri de tren daca vor sa participe la ceremonia de inmormantare. CFR Calatori a anunțat ca va suplimenta…

- Consiliul Judetean cumpara din bugetul propriu lucrari de modernizare a instalatiei electrice pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta. Lucrarile vizeaza actualizarea instalatiilor electrice prin adaugarea de trasee electrice si de separare a acestora, precum si suplimentarea cu…

- Una dintre cele mai mari colectii de scrisori din istorie, partituri muzicale si manuscrise, printre care si cel al romanului „120 de Zile ale Sodomei” de Marchizul de Sade, dar si patru ale scriitorului francez Andre Breton, vor fi licitate pe 20 decembrie, la Paris, informeaza Reuters.

- Dezvoltatorul imobiliar Immochan va finaliza in 2018 faza a doua a Coresi Business Park Brasov, amenajat pe locul fostei platforme industriale Tractorul, dupa ce a finalizat in septembrie 2017 a doua cladire a complexului, N1, si va livra ultima cladire, N2, pana in vara viitoare. …

- ♦ Cifra de afaceri a lantului de magazine Profi ar putea sari in acest an de 1 mld. euro dupa un avans de 35% ♦ Compania este lider in ceea ce priveste numarul de magazine deschise, cu aproape 200 in acest an. Mai mult, retailerul mentine ritmul si in 2018.

- Consiliul Județean Vrancea platește pentru deszapezire peste 7 milioane de lei unei societați care a fost inființata de fostul deputat PSD de Adjud, Victor Roman. Spre deosebire de anii trecuți, contractul a fost atribuit fara licitație, in noaptea de 30 noiembrie, pentru ca “au fost organizate 2 proceduri…

- Marile centre comerciale pregaesc in aceasta perioada o serie de surprize de Craciun pentru vizitatorii lor. In weekend-urile 8-10 și 15-17 decembrie, in centrul comercial din Piața Sudului, la etajul 1, zona dinspre cinema va aparține in totalitate celor mici. De astazi, de la ora 17.00, Moș Craciun…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC organizeaza licitatie pentru atribuirea contractului "Servicii de consultanta si supervizare a lucrarilor de constructii pentru infrastructura de acostare nave tehnice si amenajare suprastructura platforma echipamente utilitati…

- Evie Filissiadi a fost numita la conducerea Voici la Mode Romania, firma care detine franciza Marks&Spencer Romania, noul manager urmand sa se ocupe de implementarea strategiei de expansiune a brandului pe piata locala. „ M&S este unul dintre cei mai importanti jucatori de…

- Serviciul Fiscal al municipiului Mangalia scoate joi, 7 decembrie, la licitatie publica mai multe imobile puse sub sechestru, printre care si cateva hoteluri ce apartin unor firme sau persoane fizice cu datorii la bugetul statului.

- In municipiul Dej și in mai multe localitați din apropiere se anunța astazi presiune scazuta la alimentarea cu apa potabila. Compania de Apa Someș S.A. Cluj aduce la cunoștința consumatorilor ca astazi, 6 decembrie 2017, incepand cu ora 9:00, presiunea va fi scazuta in intalațiile de furnizare a apei…

- Viceprimarul Dan Diaconu se va afla miercuri (6.12), la Bucuresti, pentru semnarea contractului de finantare, prin Programul National de Dezvoltare Locala-PNDL 2, pentru amenajarea strazii Profesor Mircea Neamtu. Valoarea totala necesara pentru acest obiectiv de investitii este de 633.350,73 lei, TVA…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, marti, ca a semnat un contract pentru elaborarea documentatiei necesare pentru cererea de finantare a proiectului ”Drum Expres Craiova-Pitesti”. Contractul, in valoare de 68.000 de lei, a fost semnat cu S.C. AVENSA CONSULTING…

- Compania italiana de utilitati Enel a incheiat un parteneriat cu fondul de investitii Gulf Pacific Power pentru vanzarea a 80% din actiunile parcului eolian de 200 de MW Caney River si ale parcului eolian de 150 MW Rocky Ridge din Statele Unite ale Americii, pentru suma de 233 milioane de dolari, potrivit…

- Moldova se situeaza pe locul patru in lume in ceea ce privește ieftinatatea serviciilor de acces la Internet, relateaza NOI.md. Acest lucru il dovedesc datele cercetarii prețurilor pentru serviciile de Internet, efectuate de Compania de Consultanța BDRC Continental in colaborare cu providerul britanic…