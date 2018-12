Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca traficul feroviar pe Magistrala 200 intre Ghimbav si Bartolomeu, judetul Brasov, a fost reluat dupa remedierea deficientelor privind sina fisurata din cauza temperaturilor scazute. Cele doua trenuri de calatori de pe rutele Sibiu - Bucuresti,…

- Violeta Stoica Lucrarile de intervenție in regim de urgența pentru salvarea viaductului feroviar care traverseaza raul Crasna, aflat pe una dintre cele mai pitorești sectoare de linii CF din județul Prahova – Ploiești Sud Maneciu -, salveaza cel puțin pe moment aceasta adevarata lucrare de arta aflata…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a atribuit recent un contract de modernizare treceri la nivel CF in Portul Constanta ndash; expertize tehnice si DALI ndash; 4 loturi.Descrierea contractuluiServiciul care se va achizitiona consta in elaborarea expertizei tehnice, a documentatiei de avizare a…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca traficul feroviar intre stațiile Iacobeni si Argestru a fost reluat la ora 14.40, in condiții de siguranța. Circulatia feroviara in zona localitatii Iacobeni a fost inchisa la ora 10.15, dupa ce o autocisterna incarcata cu clei s-a rasturnat pe…

- Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA informeaza ca in cursul acestei dimineti, incepand cu ora 10:15 circulatia feroviara este inchisa pe raza SRCF Iasi, intre statiile CF Iacobeni - Argestru, din cauza unui autocamion care s-a rasturnat pe calea ferata. La fata locului se afla reprezentantii autoritatilor…

- Traficul feroviar in statia Videle, judetul Teleorman, este blocat, miercuri, dupa ce s-au constatat scurgeri de propilena dintr-un vagon cisterna. Patru trenuri de pasageri sunt blocate pe traseu in diferite statii, transmite News.ro . Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anuntat, miercuri, ca…

- Pericol de explozie in gara din Videle iar circulația feroviara a fost oprita miercuri dimineața. O substanța periculoasa s-a scurs dintr-un vagon de marfa al unui operator privat. In acest moment, patru trenuri de calatori sunt blocate in garile Gradinari, Vadu Lat si Olteni. In stația Videlee a fost…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru reparatia suprastructurii CF linie curenta 807A, fir II Ciulnita Calarasi Nord, km 9 100 12 800. Atribuirea a fost facuta la data de 4 septembrie 2018. Obiectul contractului este efectuarea lucrarilor…