CFR a lansat prima etapă a proiectului de modernizare a 47 de gări ​CFR a anunțat ca va moderniza 47 de gari, într-o prima etapa urmând a fi facute studii de fezablitate pentru 24 dintre ele, printre care Satu Mare, Baia Mare, Târgu Jiu sau Mangalia. Printre lucrarile preconizate se numara repararea cladirilor, înalțarea peroanelor și modernizarea echipamentelor de telecomunicații. Costuile elaborarii studiilor de fezabilitate sunt estimate a se apropia de 10 milioane lei.



Ce spune CFR



"CFR&" SA a demarat proiectul Modernizarea a 47 de statii de cale ferata, inclus în Programul Operational Infrastructura Mare,…

Sursa articol: hotnews.ro

